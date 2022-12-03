США планируют срывать «поставки» оружия из Ирана в Россию

США будут срывать «поставки» иранского оружия в Россию, заявил Малли
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вместо переговоров по возобновлению международной ядерной сделки, США займется сдерживанием «поставок» иранского оружия в Россию. Об этом сообщил американский спецпредставитель Роберт Малли.
«Иран не заинтересован в сделке, мы сосредоточены на других вещах. <…> Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия в Россию и поддержать основные чаяния иранского народа», — рассказал дипломат агентству
Ранее власти США обвинили Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. В МИД РФ назвали предположения необоснованными. В Кремле сотрудничество с Ираном по поставкам беспилотников опровергли.