США планируют срывать «поставки» оружия из Ирана в Россию

04 декабря 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

США будут срывать «поставки» иранского оружия в Россию, заявил Малли Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вместо переговоров по возобновлению международной ядерной сделки, США займется сдерживанием «поставок» иранского оружия в Россию. Об этом сообщил американский спецпредставитель Роберт Малли. «Иран не заинтересован в сделке, мы сосредоточены на других вещах. <…> Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия в Россию и поддержать основные чаяния иранского народа», — рассказал дипломат агентству Bloomberg . Ранее власти США обвинили Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. В МИД РФ назвали предположения необоснованными. В Кремле сотрудничество с Ираном по поставкам беспилотников опровергли.

Вместо переговоров по возобновлению международной ядерной сделки, США займется сдерживанием «поставок» иранского оружия в Россию. Об этом сообщил американский спецпредставитель Роберт Малли. «Иран не заинтересован в сделке, мы сосредоточены на других вещах. <…> Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия в Россию и поддержать основные чаяния иранского народа», — рассказал дипломат агентству Bloomberg. Ранее власти США обвинили Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. В МИД РФ назвали предположения необоснованными. В Кремле сотрудничество с Ираном по поставкам беспилотников опровергли.