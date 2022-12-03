03 декабря 2022

США планируют срывать «поставки» оружия из Ирана в Россию

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Тегеран. Иран, мечеть, ислам, мусульмане, иранская мечеть, ворона на иранском флаге
США будут срывать «поставки» иранского оружия в Россию, заявил Малли Фото:
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Вместо переговоров по возобновлению международной ядерной сделки, США займется сдерживанием «поставок» иранского оружия в Россию. Об этом сообщил американский спецпредставитель Роберт Малли.

«Иран не заинтересован в сделке, мы сосредоточены на других вещах. <…> Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия в Россию и поддержать основные чаяния иранского народа», — рассказал дипломат агентству Bloomberg.

Ранее власти США обвинили Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. В МИД РФ назвали предположения необоснованными. В Кремле сотрудничество с Ираном по поставкам беспилотников опровергли.

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Вместо переговоров по возобновлению международной ядерной сделки, США займется сдерживанием «поставок» иранского оружия в Россию. Об этом сообщил американский спецпредставитель Роберт Малли. «Иран не заинтересован в сделке, мы сосредоточены на других вещах. <…> Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия в Россию и поддержать основные чаяния иранского народа», — рассказал дипломат агентству Bloomberg. Ранее власти США обвинили Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. В МИД РФ назвали предположения необоснованными. В Кремле сотрудничество с Ираном по поставкам беспилотников опровергли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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