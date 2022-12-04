Губернатор Тюменской области выразил соболезнования близким погибших при взрыве в Нижневартовске

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Набережные Челны, взрыв газа в доме. Набережные Челны, взрыв газа, последствия взрыва, набережные челны
Губернатор Моор обещал помочь семьям погибших при взрыве в жилом доме Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Губернатор Тюменской области Александр Моор принес соболезнования родственникам погибших при взрыве в Нижневартовске. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Потрясен происшествием, которое случилось сегодня вечером в Нижневартовске. От лица жителей всей Тюменской области приношу искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Моор. Он также отметил, что Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь соседнему региону.

Ранее URA.RU сообщало, что вечером 4 декабря в жилом доме Нижневартовска произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался газ из-за неверной установки газового баллона. Четверо пострадавших в результате взрыва в жилом доме Нижневартовска доставлены в окружную больницу. Трое в тяжелом состоянии. Пять человек погибли.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принес соболезнования родственникам погибших при взрыве в Нижневартовске. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Потрясен происшествием, которое случилось сегодня вечером в Нижневартовске. От лица жителей всей Тюменской области приношу искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Моор. Он также отметил, что Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь соседнему региону. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 4 декабря в жилом доме Нижневартовска произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался газ из-за неверной установки газового баллона. Четверо пострадавших в результате взрыва в жилом доме Нижневартовска доставлены в окружную больницу. Трое в тяжелом состоянии. Пять человек погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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