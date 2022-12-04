Губернатор Тюменской области выразил соболезнования близким погибших при взрыве в Нижневартовске

04 декабря 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор обещал помочь семьям погибших при взрыве в жилом доме Фото: читатель URA.RU © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Губернатор Тюменской области Александр Моор принес соболезнования родственникам погибших при взрыве в Нижневартовске. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Потрясен происшествием, которое случилось сегодня вечером в Нижневартовске. От лица жителей всей Тюменской области приношу искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Моор. Он также отметил, что Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь соседнему региону. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 4 декабря в жилом доме Нижневартовска произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался газ из-за неверной установки газового баллона. Четверо пострадавших в результате взрыва в жилом доме Нижневартовска доставлены в окружную больницу. Трое в тяжелом состоянии. Пять человек погибли.

Губернатор Тюменской области Александр Моор принес соболезнования родственникам погибших при взрыве в Нижневартовске. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Потрясен происшествием, которое случилось сегодня вечером в Нижневартовске. От лица жителей всей Тюменской области приношу искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Моор. Он также отметил, что Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь соседнему региону. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 4 декабря в жилом доме Нижневартовска произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался газ из-за неверной установки газового баллона. Четверо пострадавших в результате взрыва в жилом доме Нижневартовска доставлены в окружную больницу. Трое в тяжелом состоянии. Пять человек погибли.