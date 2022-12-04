Киев начал национализацию «Альфа-банка Украина»

Украинские власти начали национализацию бывшего «Альфа-банка Украина», переименованного в Сенс банк, который имеет акционеров из России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«„Альфа-банк“ („Альфа-банк Украина“ — прим. URA.RU) уже прошел ребрендинг, это уже Сенс банк сегодня. Там уже идут процедуры по национализации как таковой», — сказал украинский чиновник в эфире новостного телемарафона.
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Украинские власти начали национализацию бывшего «Альфа-банка Украина», переименованного в Сенс банк, который имеет акционеров из России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «„Альфа-банк“ („Альфа-банк Украина“ — прим. URA.RU) уже прошел ребрендинг, это уже Сенс банк сегодня. Там уже идут процедуры по национализации как таковой», — сказал украинский чиновник в эфире новостного телемарафона. Ранее о планах Киева национализировать банк сообщала депутат Верховной Рады Роксолана Пидласа. По ее словам, Украина намерена выкупить акции организации за одну гривну. Весной власти Киева разрешили конфисковывать имущество у поддерживающих спецоперацию РФ. Президент Украины Владимир Зеленский также предлагал других странам заключить договор, чтобы изымать имущество РФ за границей и передавать доходы Киеву.