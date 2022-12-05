Британский дипломат проведет тайные встречи в Екатеринбурге

05 декабря 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Стюарт Хэтч прилетел в Екатеринбург 4 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Советник по международной торговле посольства Великобритании в РФ Стюарт Хэтч, прилетевший в Екатеринбург из Москвы вечером 4 декабря, проведет ряд неофициальных встреч с уральскими бизнесменами, сотрудничающими с Британией. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом визита. «Стюарт Хэтч срочно направлен на Урал для расширения присутствия британского бизнеса в Свердловской области. У него в программе несколько тайных встреч с предпринимателями и представителями компаний, которые оказались не в лучшей экономической ситуации», — сообщил собеседник агентства. По его словам, Хэтч направлен в Екатеринбург для решения проблем с поставками и производством дорожно-строительной техники и продукции из других важных для Великобритании областей. Источник уточнил, что дипломат, в первую очередь, займется решением вопросов, связанных с санкционными ограничениями, поскольку власти Великобритании не заинтересованы в сокращении прибыли — по объемам высокотехнологичного импорта страна приблизилась к Японии и Италии. URA.RU направило запрос в посольство Великобритании в Москве. Ответа на момент публикации не поступало. Ранее в Екатеринбург с неофициальным визитом прилетала посол Великобритании в России Дебора Броннерт. Она также общалась с общественниками и проводила встречи с некоторыми предпринимателями региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Советник по международной торговле посольства Великобритании в РФ Стюарт Хэтч, прилетевший в Екатеринбург из Москвы вечером 4 декабря, проведет ряд неофициальных встреч с уральскими бизнесменами, сотрудничающими с Британией. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом визита. «Стюарт Хэтч срочно направлен на Урал для расширения присутствия британского бизнеса в Свердловской области. У него в программе несколько тайных встреч с предпринимателями и представителями компаний, которые оказались не в лучшей экономической ситуации», — сообщил собеседник агентства. По его словам, Хэтч направлен в Екатеринбург для решения проблем с поставками и производством дорожно-строительной техники и продукции из других важных для Великобритании областей. Источник уточнил, что дипломат, в первую очередь, займется решением вопросов, связанных с санкционными ограничениями, поскольку власти Великобритании не заинтересованы в сокращении прибыли — по объемам высокотехнологичного импорта страна приблизилась к Японии и Италии. URA.RU направило запрос в посольство Великобритании в Москве. Ответа на момент публикации не поступало. Ранее в Екатеринбург с неофициальным визитом прилетала посол Великобритании в России Дебора Броннерт. Она также общалась с общественниками и проводила встречи с некоторыми предпринимателями региона.