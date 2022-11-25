Посол Великобритании в РФ приехала на закрытую встречу со сторонниками в Екатеринбурге. Фото

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Набережная реки Исеть. Екатеринбург, броннерт дебора
Дебора Броннерт приехала в один из ресторанов Екатеринубрга Фото:

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт во время неофициального приезда в Екатеринбург встретилась со сторонниками в одном из ресторанов Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Броннерт приехала в ресторан на частные переговоры вместе с Ричардом Дьюэллом, сопровождавшим ее с самого прилета», — рассказал собеседник агентства. Сразу несколько екатеринбуржцев заметили посла во время прогулки и приезда в ресторан.

Также на совещании присутствовали сторонники Броннерт — директор уральского филиала государственного центра изобразительных искусств (ГЦСИ) и ландшафтный дизайнер Екатерина Засухина. Предмет обсуждения не раскрывается. Дипломат уехала из ресторана около 14:30 и продолжила визит в Екатеринбург.

Дебора Броннерт прилетела в Екатеринбург вечером 24 ноября с неофициальным визитом. На следующий день она посетила памятник, посвященный группе The Beatles, где пообщалась с журналистом URA.RU.

Фото:

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Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт во время неофициального приезда в Екатеринбург встретилась со сторонниками в одном из ресторанов Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Броннерт приехала в ресторан на частные переговоры вместе с Ричардом Дьюэллом, сопровождавшим ее с самого прилета», — рассказал собеседник агентства. Сразу несколько екатеринбуржцев заметили посла во время прогулки и приезда в ресторан. Также на совещании присутствовали сторонники Броннерт — директор уральского филиала государственного центра изобразительных искусств (ГЦСИ) и ландшафтный дизайнер Екатерина Засухина. Предмет обсуждения не раскрывается. Дипломат уехала из ресторана около 14:30 и продолжила визит в Екатеринбург. Дебора Броннерт прилетела в Екатеринбург вечером 24 ноября с неофициальным визитом. На следующий день она посетила памятник, посвященный группе The Beatles, где пообщалась с журналистом URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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