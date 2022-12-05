«Военное обозрение»: командование ВСУ призналось НАТО в невозможности наступления

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
ВСУ сообщили о своих планах НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование Вооруженных сил Украины доложило центрам принятия решений Североатлантического альянса об отсутствии возможности для наступления до начала оттепели из-за потерь. Об этом сообщает «Военное обозрение».

«Основная проблема для командования ВСУ в том, что до начала прихода оттепели провести успешное наступление могут не успеть, что приведет к растягиванию сил с возможных уничтожением передовых частей российской артиллерией и авиацией на вновь раскисшем грунте», — пишет издание. Его журналисты отметили, что ранее во время отрицательных температур на фронте к наступлению ВСУ подталкивала НАТО. Сейчас же из-за значительных потерь на нескольких направлениях командование украинской армии вынуждено докладывать центрам принятия решений альянса о невозможности проводить относительно крупные наступательные операции в выгодных погодных условиях.

В издании пояснили, что отрицательные температуры играют на руку украинской армии. Это связано с тем, что в таких условиях ей проще использовать технику на грунтовых дорогах и полях.

Ранее Минобороны сообщило об успешных наступательных действиях в районе Артемовска (ДНР), сообщает RT. Президент Украины Владимир Зеленский называл этот участок боевых действий наиболее горячим и болезненным.

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Командование Вооруженных сил Украины доложило центрам принятия решений Североатлантического альянса об отсутствии возможности для наступления до начала оттепели из-за потерь. Об этом сообщает «Военное обозрение». «Основная проблема для командования ВСУ в том, что до начала прихода оттепели провести успешное наступление могут не успеть, что приведет к растягиванию сил с возможных уничтожением передовых частей российской артиллерией и авиацией на вновь раскисшем грунте», — пишет издание. Его журналисты отметили, что ранее во время отрицательных температур на фронте к наступлению ВСУ подталкивала НАТО. Сейчас же из-за значительных потерь на нескольких направлениях командование украинской армии вынуждено докладывать центрам принятия решений альянса о невозможности проводить относительно крупные наступательные операции в выгодных погодных условиях. В издании пояснили, что отрицательные температуры играют на руку украинской армии. Это связано с тем, что в таких условиях ей проще использовать технику на грунтовых дорогах и полях. Ранее Минобороны сообщило об успешных наступательных действиях в районе Артемовска (ДНР), сообщает RT. Президент Украины Владимир Зеленский называл этот участок боевых действий наиболее горячим и болезненным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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