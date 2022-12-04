Пермские власти объявили о новой помощи для семей мобилизованных и беженцев с Украины

Власти Березников готовы оплачивать аренду жилья для семей мобилизованных Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Березниках (Пермский край) власти возьмут на себя расходы на оплату аренды жилья семьями мобилизованных и контрактников, участвующих в спецоперации. Также из местного бюджета оплатят аренду жилья для беженцев, прибывших в регион с Украины. Это следует из проектов решения городской думы, которые размещены на сайте представительного органа.

«Установить, что расходы на возмещение затрат на аренду жилого помещения, расположенного на территории муниципального образования «Город Березники», членам семей граждан РФ: мобилизованных в Вооруженные силы РФ, в том числе на добровольной основе; проходящих военную службу в ВС РФ по контракту и принимающих участие в специальной военной операции, на 2023 год являются расходным обязательством муниципального образования Город Березники»», — говорится в документе.

Кроме этого, в 2023 году власти оплатят аренду жилья гражданам Украины и гражданам РФ, «покинувшим места своего постоянного проживания» и прибывшим в Березники в период проведения СВО. Для этого граждане Украины должны иметь статус беженца, а граждане России — статус вынужденного переселенца. Рассмотреть указанные документы депутаты должны 8 декабря на очередном заседании гордумы, пояснили URA.RU в думе Березников.

URA.RU рассказывало, что сейчас в регионе завершен процесс выплат единовременной помощи семьям мобилизованных пермяков с детьми. Ранее власти прописали порядок получения соцвыплаты беженцами из Херсона на покупку жилья в регионе. Для предоставления выплаты беженцы должны обратиться в территориальные органы краевого минсоцразвития, предоставив заявление и соответствующие документы.