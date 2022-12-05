МИД РФ: Москва и Киев далеки от принятия соглашения по ЗАЭС

06 декабря 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила о несвоевременности обсуждений по ЗАЭС между РФ и Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва и Киев далеки от принятия соглашения по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС», — считает Захарова. Ее ответ опубликован на официальном сайте МИД . Она также засомневалась в том, сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами «гипотетических» договоренностей. Кроме того, Захарова подчеркнула, что никаких прямых переговоров между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС нет. Ранее Захарова заявляла, что о передаче РФ контроля над ЗАЭС не может быть речи. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что приближение к соглашению между Украиной и Россией поможет установить зону безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, это ослабит опасения по поводу аварии.

Москва и Киев далеки от принятия соглашения по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС», — считает Захарова. Ее ответ опубликован на официальном сайте МИД. Она также засомневалась в том, сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами «гипотетических» договоренностей. Кроме того, Захарова подчеркнула, что никаких прямых переговоров между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС нет. Ранее Захарова заявляла, что о передаче РФ контроля над ЗАЭС не может быть речи. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что приближение к соглашению между Украиной и Россией поможет установить зону безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, это ослабит опасения по поводу аварии.