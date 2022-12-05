05 декабря 2022

МИД РФ: Москва и Киев далеки от принятия соглашения по ЗАЭС

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила о несвоевременности обсуждений по ЗАЭС между РФ и Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Москва и Киев далеки от принятия соглашения по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС», — считает Захарова. Ее ответ опубликован на официальном сайте МИД. Она также засомневалась в том, сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами «гипотетических» договоренностей. Кроме того, Захарова подчеркнула, что никаких прямых переговоров между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС нет.

Ранее Захарова заявляла, что о передаче РФ контроля над ЗАЭС не может быть речи. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что приближение к соглашению между Украиной и Россией поможет установить зону безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, это ослабит опасения по поводу аварии.

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Москва и Киев далеки от принятия соглашения по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС», — считает Захарова. Ее ответ опубликован на официальном сайте МИД. Она также засомневалась в том, сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами «гипотетических» договоренностей. Кроме того, Захарова подчеркнула, что никаких прямых переговоров между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС нет. Ранее Захарова заявляла, что о передаче РФ контроля над ЗАЭС не может быть речи. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что приближение к соглашению между Украиной и Россией поможет установить зону безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, это ослабит опасения по поводу аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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