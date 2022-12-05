05 декабря 2022

Курганский департамент природы проигнорировал федеральных чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки застройщика Бабочкина. Курган, контейнеры с мусором
У федеральных чиновников возникли вопросы к территориальной схеме по обращению с ТКО Фото:

Департамент охраны окружающей среды и защиты природных ресурсов Курганской области вступил в конфликт с федеральными чиновниками, сообщает интернет-газета «Правда УрФО». Претензии последних возникли к территориальной схеме по обращению с ТКО, которую курганский депприроды якобы принял без обязательных общественных обсуждений и рассмотрения замечаний.

«Действия депприроды Курганской области по утверждению новой редакции терсхемы по обращению с ТКО столкнулись с резкими оценками отраслевого сообщества. Номенклатуру обвинили в игнорировании норм ФЗ РФ. Чиновники после судебного признания нормативов незаконными решили утвердить новый уровень через оценку регулирующего воздействия, проигнорировав необходимые процедуры, установленные постановлением Правительства России», — передает издание.

Федеральные аналитики заключили, что нормативный документ следует признать нелегитимным и отправить территориальную схему на доработку, сообщает «Правда УрФО». По мнению издания, в ближайшее время этот конфликт может перейти в суд, а пока чиновники «рассчитывают на принудительное внедрение нормативных актов». URA.RU направило запрос в региональное ведомство, ответ на момент публикации не поступил.

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Департамент охраны окружающей среды и защиты природных ресурсов Курганской области вступил в конфликт с федеральными чиновниками, сообщает интернет-газета «Правда УрФО». Претензии последних возникли к территориальной схеме по обращению с ТКО, которую курганский депприроды якобы принял без обязательных общественных обсуждений и рассмотрения замечаний. «Действия депприроды Курганской области по утверждению новой редакции терсхемы по обращению с ТКО столкнулись с резкими оценками отраслевого сообщества. Номенклатуру обвинили в игнорировании норм ФЗ РФ. Чиновники после судебного признания нормативов незаконными решили утвердить новый уровень через оценку регулирующего воздействия, проигнорировав необходимые процедуры, установленные постановлением Правительства России», — передает издание. Федеральные аналитики заключили, что нормативный документ следует признать нелегитимным и отправить территориальную схему на доработку, сообщает «Правда УрФО». По мнению издания, в ближайшее время этот конфликт может перейти в суд, а пока чиновники «рассчитывают на принудительное внедрение нормативных актов». URA.RU направило запрос в региональное ведомство, ответ на момент публикации не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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