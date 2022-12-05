Курганский департамент природы проигнорировал федеральных чиновников

06 декабря 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

У федеральных чиновников возникли вопросы к территориальной схеме по обращению с ТКО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент охраны окружающей среды и защиты природных ресурсов Курганской области вступил в конфликт с федеральными чиновниками, сообщает интернет-газета «Правда УрФО». Претензии последних возникли к территориальной схеме по обращению с ТКО, которую курганский депприроды якобы принял без обязательных общественных обсуждений и рассмотрения замечаний. «Действия депприроды Курганской области по утверждению новой редакции терсхемы по обращению с ТКО столкнулись с резкими оценками отраслевого сообщества. Номенклатуру обвинили в игнорировании норм ФЗ РФ. Чиновники после судебного признания нормативов незаконными решили утвердить новый уровень через оценку регулирующего воздействия, проигнорировав необходимые процедуры, установленные постановлением Правительства России», — передает издание. Федеральные аналитики заключили, что нормативный документ следует признать нелегитимным и отправить территориальную схему на доработку, сообщает «Правда УрФО». По мнению издания, в ближайшее время этот конфликт может перейти в суд, а пока чиновники «рассчитывают на принудительное внедрение нормативных актов». URA.RU направило запрос в региональное ведомство, ответ на момент публикации не поступил.

Департамент охраны окружающей среды и защиты природных ресурсов Курганской области вступил в конфликт с федеральными чиновниками, сообщает интернет-газета «Правда УрФО». Претензии последних возникли к территориальной схеме по обращению с ТКО, которую курганский депприроды якобы принял без обязательных общественных обсуждений и рассмотрения замечаний. «Действия депприроды Курганской области по утверждению новой редакции терсхемы по обращению с ТКО столкнулись с резкими оценками отраслевого сообщества. Номенклатуру обвинили в игнорировании норм ФЗ РФ. Чиновники после судебного признания нормативов незаконными решили утвердить новый уровень через оценку регулирующего воздействия, проигнорировав необходимые процедуры, установленные постановлением Правительства России», — передает издание. Федеральные аналитики заключили, что нормативный документ следует признать нелегитимным и отправить территориальную схему на доработку, сообщает «Правда УрФО». По мнению издания, в ближайшее время этот конфликт может перейти в суд, а пока чиновники «рассчитывают на принудительное внедрение нормативных актов». URA.RU направило запрос в региональное ведомство, ответ на момент публикации не поступил.