Зеленский объяснил отказ от переговоров с Россией

Любые заключенные соглашения с Россией не помогут остановить конфликт на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Что-то просто подписать или согласовать с Россией — точно нарушат, мира не будет. Отдать РФ хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других означает новый конфликт», — сказал Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале.
По словам Зеленского, чтобы прийти к мирной позиции, необходим «демонтаж боевых возможностей России», а также «освобождение всей территории Украины», напоминает МК.RU. Владимир Зеленский не раз высказывался, что не будет разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным и даже законодательно запрещал переговоры, приняв соответствующий указ. После он говорил, что это Россия не собирается «проводить дипломатию». Зеленский отказывается и от перемирия с РФ. Он считает, что России нужна передышка, чтобы восстановить силы.
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Любые заключенные соглашения с Россией не помогут остановить конфликт на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Что-то просто подписать или согласовать с Россией — точно нарушат, мира не будет. Отдать РФ хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других означает новый конфликт», — сказал Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале. По словам Зеленского, чтобы прийти к мирной позиции, необходим «демонтаж боевых возможностей России», а также «освобождение всей территории Украины», напоминает МК.RU. Владимир Зеленский не раз высказывался, что не будет разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным и даже законодательно запрещал переговоры, приняв соответствующий указ. После он говорил, что это Россия не собирается «проводить дипломатию». Зеленский отказывается и от перемирия с РФ. Он считает, что России нужна передышка, чтобы восстановить силы.