Зеленский объяснил отказ от переговоров с Россией

Зеленский: Москва нарушит все свои обещания

06 декабря 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

Подписанные документы все равно будут нарушены Россией, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Любые заключенные соглашения с Россией не помогут остановить конфликт на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Что-то просто подписать или согласовать с Россией — точно нарушат, мира не будет. Отдать РФ хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других означает новый конфликт», — сказал Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале. По словам Зеленского, чтобы прийти к мирной позиции, необходим «демонтаж боевых возможностей России», а также «освобождение всей территории Украины», напоминает МК .RU . Владимир Зеленский не раз высказывался, что не будет разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным и даже законодательно запрещал переговоры, приняв соответствующий указ. После он говорил, что это Россия не собирается «проводить дипломатию». Зеленский отказывается и от перемирия с РФ. Он считает, что России нужна передышка, чтобы восстановить силы.

Любые заключенные соглашения с Россией не помогут остановить конфликт на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Что-то просто подписать или согласовать с Россией — точно нарушат, мира не будет. Отдать РФ хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других означает новый конфликт», — сказал Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале. По словам Зеленского, чтобы прийти к мирной позиции, необходим «демонтаж боевых возможностей России», а также «освобождение всей территории Украины», напоминает МК.RU. Владимир Зеленский не раз высказывался, что не будет разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным и даже законодательно запрещал переговоры, приняв соответствующий указ. После он говорил, что это Россия не собирается «проводить дипломатию». Зеленский отказывается и от перемирия с РФ. Он считает, что России нужна передышка, чтобы восстановить силы.