05 декабря 2022

Зеленский объяснил отказ от переговоров с Россией

Зеленский: Москва нарушит все свои обещания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Подписанные документы все равно будут нарушены Россией, заявил Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Любые заключенные соглашения с Россией не помогут остановить конфликт на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Что-то просто подписать или согласовать с Россией — точно нарушат, мира не будет. Отдать РФ хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других означает новый конфликт», — сказал Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале.

По словам Зеленского, чтобы прийти к мирной позиции, необходим «демонтаж боевых возможностей России», а также «освобождение всей территории Украины», напоминает МК.RU. Владимир Зеленский не раз высказывался, что не будет разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным и даже законодательно запрещал переговоры, приняв соответствующий указ. После он говорил, что это Россия не собирается «проводить дипломатию». Зеленский отказывается и от перемирия с РФ. Он считает, что России нужна передышка, чтобы восстановить силы.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Любые заключенные соглашения с Россией не помогут остановить конфликт на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Что-то просто подписать или согласовать с Россией — точно нарушат, мира не будет. Отдать РФ хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других означает новый конфликт», — сказал Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале. По словам Зеленского, чтобы прийти к мирной позиции, необходим «демонтаж боевых возможностей России», а также «освобождение всей территории Украины», напоминает МК.RU. Владимир Зеленский не раз высказывался, что не будет разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным и даже законодательно запрещал переговоры, приняв соответствующий указ. После он говорил, что это Россия не собирается «проводить дипломатию». Зеленский отказывается и от перемирия с РФ. Он считает, что России нужна передышка, чтобы восстановить силы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...