Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков в социальных сетях рассказал о быте в БАРС «Каскад». По словам Голикова, группа, состоящая из депутатов ГД, служит наравне со всеми и от их действий зависит жизнь других бойцов.
«Наша группа готовится к самостоятельной боевой работе. Дальше тишина. Так положено. Живем как все, служим наравне со всеми. Теперь мы разведчики, и от качества и слаженности наших действий зависит жизнь мобилизованных ребят», — написал Голиков в своем telegram-канале.
По словам депутата, в свободные минуты они следят за своими регионами, общаются с помощниками. Также они узнают о проблемах бойцов, решают их.
Голиков стал одним из первых депутатов, который написал заявление и ушел на фронт. Пройдя курсы подготовки на полигоне в Южном военном округе, он отправился «за ленточку» и стал морпехом.
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