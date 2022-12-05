Депутат Госдумы Олег Голиков поделился впечатлениями о службе в зоне СВО

Олег Голиков служит в БАРС «Каскад» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков в социальных сетях рассказал о быте в БАРС «Каскад». По словам Голикова, группа, состоящая из депутатов ГД, служит наравне со всеми и от их действий зависит жизнь других бойцов.

«Наша группа готовится к самостоятельной боевой работе. Дальше тишина. Так положено. Живем как все, служим наравне со всеми. Теперь мы разведчики, и от качества и слаженности наших действий зависит жизнь мобилизованных ребят», — написал Голиков в своем telegram-канале.

По словам депутата, в свободные минуты они следят за своими регионами, общаются с помощниками. Также они узнают о проблемах бойцов, решают их.

Голиков стал одним из первых депутатов, который написал заявление и ушел на фронт. Пройдя курсы подготовки на полигоне в Южном военном округе, он отправился «за ленточку» и стал морпехом.