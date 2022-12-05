05 декабря 2022

Челябинский депутат Госдумы рассказал о быте в БАРС «Каскад». Фото

Депутат Госдумы Олег Голиков поделился впечатлениями о службе в зоне СВО
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Законодательное собрание Челябинской области. Челябинск, голиков олег
Олег Голиков служит в БАРС «Каскад» Фото:
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Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков в социальных сетях рассказал о быте в БАРС «Каскад». По словам Голикова, группа, состоящая из депутатов ГД, служит наравне со всеми и от их действий зависит жизнь других бойцов.

«Наша группа готовится к самостоятельной боевой работе. Дальше тишина. Так положено. Живем как все, служим наравне со всеми. Теперь мы разведчики, и от качества и слаженности наших действий зависит жизнь мобилизованных ребят», — написал Голиков в своем telegram-канале.

По словам депутата, в свободные минуты они следят за своими регионами, общаются с помощниками. Также они узнают о проблемах бойцов, решают их.

Голиков стал одним из первых депутатов, который написал заявление и ушел на фронт. Пройдя курсы подготовки на полигоне в Южном военном округе, он отправился «за ленточку» и стал морпехом.

Олег Голиков прошел подготовку и служит на передовой
Фото:

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Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков в социальных сетях рассказал о быте в БАРС «Каскад». По словам Голикова, группа, состоящая из депутатов ГД, служит наравне со всеми и от их действий зависит жизнь других бойцов. «Наша группа готовится к самостоятельной боевой работе. Дальше тишина. Так положено. Живем как все, служим наравне со всеми. Теперь мы разведчики, и от качества и слаженности наших действий зависит жизнь мобилизованных ребят», — написал Голиков в своем telegram-канале. По словам депутата, в свободные минуты они следят за своими регионами, общаются с помощниками. Также они узнают о проблемах бойцов, решают их. Голиков стал одним из первых депутатов, который написал заявление и ушел на фронт. Пройдя курсы подготовки на полигоне в Южном военном округе, он отправился «за ленточку» и стал морпехом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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