Челябинские ревизоры пришли в Карабаш

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала комплексную проверку деятельности администрации Карабаша. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.
«Приступили к проведению комплексного контрольного мероприятия в Карабашском городском округе. В программу включены вопросы проверки законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств; расходов на реализацию национальных проектов; управления муниципальным имуществом и земельными участками; проведения закупок и другие», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
О проведении внеплановой ревизии в мэрии Карабаша стало известно после смены власти в городе. С соответствующим обращением к губернатору Алексею Текслеру обратился Станислав Афансенко, сменивший на посту главы города Олега Буданова. Последний покинул свой пост 19 октября. Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе.
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