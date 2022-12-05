05 декабря 2022

Челябинские ревизоры пришли в Карабаш

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В ЧПО
О проведении проверки попросил и. о. мэра Станислав Афанасенко Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала комплексную проверку деятельности администрации Карабаша. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.

«Приступили к проведению комплексного контрольного мероприятия в Карабашском городском округе. В программу включены вопросы проверки законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств; расходов на реализацию национальных проектов; управления муниципальным имуществом и земельными участками; проведения закупок и другие», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

О проведении внеплановой ревизии в мэрии Карабаша стало известно после смены власти в городе. С соответствующим обращением к губернатору Алексею Текслеру обратился Станислав Афансенко, сменивший на посту главы города Олега Буданова. Последний покинул свой пост 19 октября. Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе.

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Контрольно-счетная палата Челябинской области начала комплексную проверку деятельности администрации Карабаша. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП. «Приступили к проведению комплексного контрольного мероприятия в Карабашском городском округе. В программу включены вопросы проверки законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств; расходов на реализацию национальных проектов; управления муниципальным имуществом и земельными участками; проведения закупок и другие», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. О проведении внеплановой ревизии в мэрии Карабаша стало известно после смены власти в городе. С соответствующим обращением к губернатору Алексею Текслеру обратился Станислав Афансенко, сменивший на посту главы города Олега Буданова. Последний покинул свой пост 19 октября. Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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