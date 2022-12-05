Челябинские ревизоры пришли в Карабаш

06 декабря 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

О проведении проверки попросил и. о. мэра Станислав Афанасенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Контрольно-счетная палата Челябинской области начала комплексную проверку деятельности администрации Карабаша. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП. «Приступили к проведению комплексного контрольного мероприятия в Карабашском городском округе. В программу включены вопросы проверки законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств; расходов на реализацию национальных проектов; управления муниципальным имуществом и земельными участками; проведения закупок и другие», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. О проведении внеплановой ревизии в мэрии Карабаша стало известно после смены власти в городе. С соответствующим обращением к губернатору Алексею Текслеру обратился Станислав Афансенко, сменивший на посту главы города Олега Буданова. Последний покинул свой пост 19 октября. Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе.

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала комплексную проверку деятельности администрации Карабаша. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП. «Приступили к проведению комплексного контрольного мероприятия в Карабашском городском округе. В программу включены вопросы проверки законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств; расходов на реализацию национальных проектов; управления муниципальным имуществом и земельными участками; проведения закупок и другие», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. О проведении внеплановой ревизии в мэрии Карабаша стало известно после смены власти в городе. С соответствующим обращением к губернатору Алексею Текслеру обратился Станислав Афансенко, сменивший на посту главы города Олега Буданова. Последний покинул свой пост 19 октября. Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе.