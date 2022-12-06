Кремль не стал комментировать закупку элитных автомобилей чиновниками в Перми

06 декабря 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

В Кремле воздержались от комментариев по поводу закупки премиальных автомобилей пермскими чиновниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не стали комментировать информацию о закупке пермскими чиновниками премиальных автомобилей. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ему неизвестны детали конкурса, и это не дает возможности оценить ситуацию. «Я не знаю обстоятельств и деталей этого [конкурса]. Поэтому я не стал бы ничего комментировать. Кто это заказал, что, как это было сформулировано. Понимаете, не зная деталей, неправильно было бы что-то комментировать», — отметил Песков. Пермское управление ФАС ранее потребовало отменить закупку автомобиля премиум-класса одним из муниципальных учреждений: среди моделей, на которых чиновники мечтали ездить, были указаны: BMW 530i Xdrive, Audi A6 45 TFSI, Jaguar XF, Volvo S60, Genesis G70. Закупка отменена, но конкурс не прекращен до проведения проверки.

В Кремле не стали комментировать информацию о закупке пермскими чиновниками премиальных автомобилей. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ему неизвестны детали конкурса, и это не дает возможности оценить ситуацию. «Я не знаю обстоятельств и деталей этого [конкурса]. Поэтому я не стал бы ничего комментировать. Кто это заказал, что, как это было сформулировано. Понимаете, не зная деталей, неправильно было бы что-то комментировать», — отметил Песков. Пермское управление ФАС ранее потребовало отменить закупку автомобиля премиум-класса одним из муниципальных учреждений: среди моделей, на которых чиновники мечтали ездить, были указаны: BMW 530i Xdrive, Audi A6 45 TFSI, Jaguar XF, Volvo S60, Genesis G70. Закупка отменена, но конкурс не прекращен до проведения проверки.