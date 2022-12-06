Появилось видео обысков у задержанного ФСБ челябинского экс-чиновника

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области опубликовала кадры обысков, прошедших 5 декабря в доме и на прежнем месте работы экс-председателя комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии Челябинска Рината Кучитарова. Бывшего чиновника задержали сотрудники УФСБ по региону, которые выявили преступление и сопровождают уголовное дело.

На видео сотрудники УФСБ входят в частный коттедж Рината Кучитарова. Затем следователь регионального СКР зачитывает ему обвинение. Судя по кадрам, это происходит в гараже экс-чиновника горадминистрации.

«Уголовное дело возбуждено 5 декабря 2022 года в третьем отделе следственного управления СК РФ по Челябинской области по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ», — зачитал следователь.

Затем чиновника увозят в наручниках на допрос в СК. Тем временем начинаются обыски в офисе КДХ. В пресс-службе мэрии Челябинска от комментариев воздержались.

Кучитаров возглавлял КДХ мэрии Челябинска с августа 2019 года. Накануне своего ареста он написал заявление об уходе. Кучитарова подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он более, чем на 40 млн рублей завысил стоимость контракта на озеленение Челябинска при подготовке к несостоявшимся саммитам ШОС и БРИКС.