В Екатеринбурге сорвалась тайная встреча британского дипломата с бизнес-элитой

06 декабря 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Британский дипломат рассчитывал провести несколько встреч в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU Советник по международной торговле посольства Великобритании в РФ Стюарт Хэтч, тайно прилетевший из Москвы в Екатеринбург 4 декабря, не смог провести встречи с представителями уральского бизнеса, на поддержку которых рассчитывал. Об этом URA.RU сообщил источник в промышленной отрасли. «В Уральской торгово-промышленной палате Хэтча с неофициальным визитом не приняли. Причем отказались уже тогда, когда он приехал в город и был готов к визиту», — рассказал собеседник агентства. По его словам, дипломат получил отказ и от представителей других компаний, с которыми рассчитывал обговорить экономическое положение Великобритании и сотрудничество с екатеринбургским бизнесом. По данным инсайдера, встреча сорвалась с представителем отрасли машиностроения. «Предполагалось, что встреча будет тайной, но мало кто согласился выделить время визитеру, не удосужившемуся оформить свой приезд официально», — отметил инсайдер. URA.RU обратилось к представителю Уральской торгово-промышленной палаты. Специалист переадресовал вопрос в посольство, однако там еще не ответили на запрос о приезде Хэтча в Екатеринбург. Дипломат тайно прилетел в аэропорт Кольцово вечером 4 декабря. На следующий день у него были запланированы встречи с представителями промышленности, которые сотрудничают с компаниями Великобритании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Советник по международной торговле посольства Великобритании в РФ Стюарт Хэтч, тайно прилетевший из Москвы в Екатеринбург 4 декабря, не смог провести встречи с представителями уральского бизнеса, на поддержку которых рассчитывал. Об этом URA.RU сообщил источник в промышленной отрасли. «В Уральской торгово-промышленной палате Хэтча с неофициальным визитом не приняли. Причем отказались уже тогда, когда он приехал в город и был готов к визиту», — рассказал собеседник агентства. По его словам, дипломат получил отказ и от представителей других компаний, с которыми рассчитывал обговорить экономическое положение Великобритании и сотрудничество с екатеринбургским бизнесом. По данным инсайдера, встреча сорвалась с представителем отрасли машиностроения. «Предполагалось, что встреча будет тайной, но мало кто согласился выделить время визитеру, не удосужившемуся оформить свой приезд официально», — отметил инсайдер. URA.RU обратилось к представителю Уральской торгово-промышленной палаты. Специалист переадресовал вопрос в посольство, однако там еще не ответили на запрос о приезде Хэтча в Екатеринбург. Дипломат тайно прилетел в аэропорт Кольцово вечером 4 декабря. На следующий день у него были запланированы встречи с представителями промышленности, которые сотрудничают с компаниями Великобритании.