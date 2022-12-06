В Екатеринбурге сорвалась тайная встреча британского дипломата с бизнес-элитой

Советник по международной торговле посольства Великобритании в РФ Стюарт Хэтч, тайно прилетевший из Москвы в Екатеринбург 4 декабря, не смог провести встречи с представителями уральского бизнеса, на поддержку которых рассчитывал. Об этом URA.RU сообщил источник в промышленной отрасли.
«В Уральской торгово-промышленной палате Хэтча с неофициальным визитом не приняли. Причем отказались уже тогда, когда он приехал в город и был готов к визиту», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, дипломат получил отказ и от представителей других компаний, с которыми рассчитывал обговорить экономическое положение Великобритании и сотрудничество с екатеринбургским бизнесом. По данным инсайдера, встреча сорвалась с представителем отрасли машиностроения. «Предполагалось, что встреча будет тайной, но мало кто согласился выделить время визитеру, не удосужившемуся оформить свой приезд официально», — отметил инсайдер.
URA.RU обратилось к представителю Уральской торгово-промышленной палаты. Специалист переадресовал вопрос в посольство, однако там еще не ответили на запрос о приезде Хэтча в Екатеринбург.
Дипломат тайно прилетел в аэропорт Кольцово вечером 4 декабря. На следующий день у него были запланированы встречи с представителями промышленности, которые сотрудничают с компаниями Великобритании.
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Советник по международной торговле посольства Великобритании в РФ Стюарт Хэтч, тайно прилетевший из Москвы в Екатеринбург 4 декабря, не смог провести встречи с представителями уральского бизнеса, на поддержку которых рассчитывал. Об этом URA.RU сообщил источник в промышленной отрасли. «В Уральской торгово-промышленной палате Хэтча с неофициальным визитом не приняли. Причем отказались уже тогда, когда он приехал в город и был готов к визиту», — рассказал собеседник агентства. По его словам, дипломат получил отказ и от представителей других компаний, с которыми рассчитывал обговорить экономическое положение Великобритании и сотрудничество с екатеринбургским бизнесом. По данным инсайдера, встреча сорвалась с представителем отрасли машиностроения. «Предполагалось, что встреча будет тайной, но мало кто согласился выделить время визитеру, не удосужившемуся оформить свой приезд официально», — отметил инсайдер. URA.RU обратилось к представителю Уральской торгово-промышленной палаты. Специалист переадресовал вопрос в посольство, однако там еще не ответили на запрос о приезде Хэтча в Екатеринбург. Дипломат тайно прилетел в аэропорт Кольцово вечером 4 декабря. На следующий день у него были запланированы встречи с представителями промышленности, которые сотрудничают с компаниями Великобритании.