Зеленский побывал в Донбассе, Россия остановила ВПК Украины: главное к вечеру 6 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донбасс. Военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины оказался парализован в результате массированного удара высокоточным оружием российских военных. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 декабря.
В Кремле назвали продолжающиеся удары Украины по территории России фактором опасности. Правительство РФ и власти регионов предпринимают все необходимые меры для защиты регионов.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия за ноябрь потеряла свыше 8300 военных. Среди прочего, Украина лишилась 5 самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 бронемашин.
Зеленский записал видео на фоне стелы на въезде в Славянск. В видео президент Украины рассказал о своем приезде в Донбасс.
На фоне вывода из оборота гривны на освобожденных территориях власти Украины могут прибегнуть к провокациям в виде дезинформации местных жителей. Об этом URA.RU рассказал внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
Российская армия провела успешное наступление на краснолиманском направлении, в ходе которого были заняты выгодные рубежи и новые позиции, сообщает Пятый канал. В ходе ударов артиллерии, штурмовой и армейской авиации было уничтожено более 80 украинских военных.
Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об очередном обмене пленными с Украиной. Новый обмен состоялся по формуле 60 на 60.
Вчера, 5 декабря, Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар, который парализовал работу украинского ВПК. Под удар попали объекты оборонного комплекса и энергетики Украины.
Венгрия своим решением лишила Украину помощи в виде 18 млрд евро. Венгерские власти резко отвергли введение поправки, которая гарантировала выделение этих средств, так как не хотят, чтобы страны Европы брали на это кредиты и становились государствами-должниками.
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донбасс. Военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины оказался парализован в результате массированного удара высокоточным оружием российских военных. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 декабря.