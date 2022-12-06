В ЯНАО комната в общежитии продается с аукциона за 500 тысяч рублей

В Надыме (ЯНАО) ПАО «Сбербанк» с аукциона продает комнату в коммунальной квартире. Стоимость объекта — 562 520 рублей, сообщается на сайте Avito.
«Продается комната в коммунальной квартире. Объект расположен в районе с очень развитой инфраструктурой, что обеспечит жителям современный уровень комфорта. Действующие обременения: наличие зарегистрированных граждан», — указано в объявлении.
Электронный аукцион идет в период с 25 марта 2022 года по 20 июня 2023 года. Комнату можно приобрести в ипотеку.
Площадь объекта — 16,3 квадратных метра. Комната расположена в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Продавец отмечает, что в ней необходимо сделать косметический ремонт.
Ранее URA.RU писало о продаже двухкомнатной квартиры в Надыме с аукциона. Продавец оценил ее в 2 миллиона 130 тысяч рублей.
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