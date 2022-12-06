«Известия»: в России продолжает дорожать ипотека

07 декабря 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

В ноябре 39 банков скорректировали ставки на ипотечные программы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России продолжает дорожать ипотека из-за рисков неплатежей. Несмотря на это в ряде банков число заявок на ипотеку за последний месяц выросло, среди них — ВТБ, ДОМ.РФ. «Всего, по данным маркетплейса, в ноябре 39 банков скорректировали ставки на ипотечные программы. Из них 29 организаций, в том числе игроки из рейтинга топ-30, пересмотрели их в сторону увеличения. Диапазон повышения составил 0,1—0,5 п. п. Оставшиеся снизили проценты диапазоне от 0,2 до 1,7 п. п.», — передают «Известия», ссылаясь на данные, представленные в финансовом маркетплейсе «Сравни». По данным газеты, ставки по ипотеке в ноябре увеличили «Открытие», ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и другие организации. Однако по словам собеседника издания, близкого к банковскому сектору, повышение процентов в этих организациях коснулось отдельных программ. Вместе с тем, по словам зампредседателя правления Абсолют Банка Антона Павлова, ВТБ, ДОМ.РФ, Абсолют Банке, МКБ и Новикомбанке фиксируют рост спроса на ипотеку и количества сделок в ноябре. Он отметил, что по сравнению с октябрем число заявок на жилищные кредиты по госпрограммам увеличилось на 17%. Ранее аналитик Ирина Радченко в беседе с URA.RU рассказала об опасности ипотеки с низкой ставкой. По ее словам, ипотека со ставкой в 1% годовых приведет к увеличению стоимости квадратного метра жилья и невыгодной сделке при желании продать квартиру. В России планируют запустить массовое строительство арендных домов с недорогими квартирами. Эта мера позволит вывести из серой зоны арендный сегмент рынка недвижимости, пояснил один из разработчиков проекта, первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России продолжает дорожать ипотека из-за рисков неплатежей. Несмотря на это в ряде банков число заявок на ипотеку за последний месяц выросло, среди них — ВТБ, ДОМ.РФ. «Всего, по данным маркетплейса, в ноябре 39 банков скорректировали ставки на ипотечные программы. Из них 29 организаций, в том числе игроки из рейтинга топ-30, пересмотрели их в сторону увеличения. Диапазон повышения составил 0,1—0,5 п. п. Оставшиеся снизили проценты диапазоне от 0,2 до 1,7 п. п.», — передают «Известия», ссылаясь на данные, представленные в финансовом маркетплейсе «Сравни». По данным газеты, ставки по ипотеке в ноябре увеличили «Открытие», ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и другие организации. Однако по словам собеседника издания, близкого к банковскому сектору, повышение процентов в этих организациях коснулось отдельных программ. Вместе с тем, по словам зампредседателя правления Абсолют Банка Антона Павлова, ВТБ, ДОМ.РФ, Абсолют Банке, МКБ и Новикомбанке фиксируют рост спроса на ипотеку и количества сделок в ноябре. Он отметил, что по сравнению с октябрем число заявок на жилищные кредиты по госпрограммам увеличилось на 17%. Ранее аналитик Ирина Радченко в беседе с URA.RU рассказала об опасности ипотеки с низкой ставкой. По ее словам, ипотека со ставкой в 1% годовых приведет к увеличению стоимости квадратного метра жилья и невыгодной сделке при желании продать квартиру. В России планируют запустить массовое строительство арендных домов с недорогими квартирами. Эта мера позволит вывести из серой зоны арендный сегмент рынка недвижимости, пояснил один из разработчиков проекта, первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев.