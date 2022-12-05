05 декабря 2022

В Госдуме предложили запустить массовое строительство домов с недорогими квартирами

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В России планируют начать строительство арендных домов Фото:

В России планируют запустить массовое строительство арендных домов с недорогими квартирами. Эта мера позволит вывести из серой зоны арендный сегмент рынка недвижимости, пояснил один из разработчиков проекта, первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

«Инвесторам таких домов предоставят льготы на 10 лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки. Законопроект планируется внести в ГД в начале 2023 года», — заявил Кошалев, передают «Известия». Эксперт указал, что арендное жилье будет удобно для многих именно в современных условиях — при развитии формата удаленной работы и возросшей мобильности населения.

В отдельных российских регионах уже есть опыт строительства такого жилья и реконструкции имеющегося жилого фонда под арендное жилье. Так, в Свердловской области для привлечения врачей и учителей в малые города для них строились арендные дома, в которых можно получить квартиру.

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В России планируют запустить массовое строительство арендных домов с недорогими квартирами. Эта мера позволит вывести из серой зоны арендный сегмент рынка недвижимости, пояснил один из разработчиков проекта, первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев. «Инвесторам таких домов предоставят льготы на 10 лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки. Законопроект планируется внести в ГД в начале 2023 года», — заявил Кошалев, передают «Известия». Эксперт указал, что арендное жилье будет удобно для многих именно в современных условиях — при развитии формата удаленной работы и возросшей мобильности населения. В отдельных российских регионах уже есть опыт строительства такого жилья и реконструкции имеющегося жилого фонда под арендное жилье. Так, в Свердловской области для привлечения врачей и учителей в малые города для них строились арендные дома, в которых можно получить квартиру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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