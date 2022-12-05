В Госдуме предложили запустить массовое строительство домов с недорогими квартирами

06 декабря 2022 в 03:28 Размер текста - 17 +

В России планируют начать строительство арендных домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России планируют запустить массовое строительство арендных домов с недорогими квартирами. Эта мера позволит вывести из серой зоны арендный сегмент рынка недвижимости, пояснил один из разработчиков проекта, первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев. «Инвесторам таких домов предоставят льготы на 10 лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки. Законопроект планируется внести в ГД в начале 2023 года», — заявил Кошалев, передают «Известия». Эксперт указал, что арендное жилье будет удобно для многих именно в современных условиях — при развитии формата удаленной работы и возросшей мобильности населения. В отдельных российских регионах уже есть опыт строительства такого жилья и реконструкции имеющегося жилого фонда под арендное жилье. Так, в Свердловской области для привлечения врачей и учителей в малые города для них строились арендные дома, в которых можно получить квартиру.

В России планируют запустить массовое строительство арендных домов с недорогими квартирами. Эта мера позволит вывести из серой зоны арендный сегмент рынка недвижимости, пояснил один из разработчиков проекта, первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев. «Инвесторам таких домов предоставят льготы на 10 лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки. Законопроект планируется внести в ГД в начале 2023 года», — заявил Кошалев, передают «Известия». Эксперт указал, что арендное жилье будет удобно для многих именно в современных условиях — при развитии формата удаленной работы и возросшей мобильности населения. В отдельных российских регионах уже есть опыт строительства такого жилья и реконструкции имеющегося жилого фонда под арендное жилье. Так, в Свердловской области для привлечения врачей и учителей в малые города для них строились арендные дома, в которых можно получить квартиру.