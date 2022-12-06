Власти РФ придумали, что ответят Западу на введение потолка цен на нефть

«Ведомости»: Россия разработала три варианта ответа на введение потолка цен на нефть

07 декабря 2022 в 06:25 Размер текста - 17 +

Правительство России рассматривает три варианта ответных санкций на потолок цен от G7 и ЕС Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России рассматриваются три варианта ответа на импорт российской нефти после введения странами G7 и Евросоюза потолка цен на российские энергоресурсы. Об этом сообщили источники близкие к правительству РФ. Первый вариант — полный запрет на продажу российской нефти странам, которые поддержали введения потолка цен на импорт, в том числе и через страны-посредники, либо цепочку таких действий, передает источник газеты «Ведомости». Второй вариант — запрет на экспорт сырья через контракты, в которые включено условие потолка цен, вне зависимости от страны-покупателя. Также, по словам источников, в правительстве России рассматривается возможность введения определения максимального дисконта российской нефти Urals к сорту Brent. При этом отмечается, что если дисконт будет увеличен, то продажа российской нефти будет запрещена. На сегодняшний день окончательного решения ни по одному из вариантов на данный момент не принято. Вопрос будет обсуждаться президентом РФ Владимиром Путиным с представителями нефтяных компаний. Ранее URA.RU сообщало, что Россия может ввести свою фиксированную цену на свою нефть в ответ на введение странами G7 потолка цен на российские энергоресурсы. Также агентство рассказывало, что страны ЕС ограничили цены на нефть на отметке 60 долларов за баррель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России рассматриваются три варианта ответа на импорт российской нефти после введения странами G7 и Евросоюза потолка цен на российские энергоресурсы. Об этом сообщили источники близкие к правительству РФ. Первый вариант — полный запрет на продажу российской нефти странам, которые поддержали введения потолка цен на импорт, в том числе и через страны-посредники, либо цепочку таких действий, передает источник газеты «Ведомости». Второй вариант — запрет на экспорт сырья через контракты, в которые включено условие потолка цен, вне зависимости от страны-покупателя. Также, по словам источников, в правительстве России рассматривается возможность введения определения максимального дисконта российской нефти Urals к сорту Brent. При этом отмечается, что если дисконт будет увеличен, то продажа российской нефти будет запрещена. На сегодняшний день окончательного решения ни по одному из вариантов на данный момент не принято. Вопрос будет обсуждаться президентом РФ Владимиром Путиным с представителями нефтяных компаний. Ранее URA.RU сообщало, что Россия может ввести свою фиксированную цену на свою нефть в ответ на введение странами G7 потолка цен на российские энергоресурсы. Также агентство рассказывало, что страны ЕС ограничили цены на нефть на отметке 60 долларов за баррель.