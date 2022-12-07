Офицер ДНР назвал главную слабость американской ЧВК «Моцарт»

Офицер ДНР: ЧВК «Моцарт» — это пиар-проект, а не реальная боевая сила

07 декабря 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

ЧВК «Моцарт» для участия в реальных боях не предназначена, заявил офицер ДНР Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одна из главных слабостей американской ЧВК «Моцарт» в том, что они недооценивают возможности Вооруженных Сил (ВС) России и ЧВК «Вагнера». Об этом в интервью корреспонденту URA.RU рассказал офицер Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным Ситх. «ЧВК „Моцарт“ имеют неверное представление о наступательном потенциале Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще они неправильно оценивают возможности ВС РФ и ЧВК „Вагнера“», — сказал офицер в интервью с URA.RU. Он объяснил это тем, что ЧВК «Моцарт» за 10 месяцев конфликта так и не смогли нигде себя проявить как крутые военные специалисты. Кроме того, в ходе недавней наступательной спецоперации в Бахмуте, в котором принимали участие офицеры «Моцарта», «украинская армия понесла большие потери среди 58 бригады ВСУ», — добавил офицер. Также Ситх рассказал, что после боя за Бахмут и прилегающие населенные пункты, в которые раз подтвердили, «ЧВК „Моцарт“ — пиар-проект ее основателя Энди Милберна». Офицер отметил, что ЧВК «Моцарт» для участия в реальных боях не предназначена. ЧВК «Моцарт» по утверждению военных специалистов якобы противостоит «Вагнеру». Офицер отметил, что американская ЧВК не достигла ни одной своей цели. «Сейчас американская компания везде проигрывает своим конкурентам», — проинформировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одна из главных слабостей американской ЧВК «Моцарт» в том, что они недооценивают возможности Вооруженных Сил (ВС) России и ЧВК «Вагнера». Об этом в интервью корреспонденту URA.RU рассказал офицер Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным Ситх. «ЧВК „Моцарт“ имеют неверное представление о наступательном потенциале Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще они неправильно оценивают возможности ВС РФ и ЧВК „Вагнера“», — сказал офицер в интервью с URA.RU. Он объяснил это тем, что ЧВК «Моцарт» за 10 месяцев конфликта так и не смогли нигде себя проявить как крутые военные специалисты. Кроме того, в ходе недавней наступательной спецоперации в Бахмуте, в котором принимали участие офицеры «Моцарта», «украинская армия понесла большие потери среди 58 бригады ВСУ», — добавил офицер. Также Ситх рассказал, что после боя за Бахмут и прилегающие населенные пункты, в которые раз подтвердили, «ЧВК „Моцарт“ — пиар-проект ее основателя Энди Милберна». Офицер отметил, что ЧВК «Моцарт» для участия в реальных боях не предназначена. ЧВК «Моцарт» по утверждению военных специалистов якобы противостоит «Вагнеру». Офицер отметил, что американская ЧВК не достигла ни одной своей цели. «Сейчас американская компания везде проигрывает своим конкурентам», — проинформировал он.