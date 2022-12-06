Тюменец сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

Инцидент случился утром 7 декабря на перекрестке улиц Полевая и Садовая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени 30-летний водитель сбил первоклассника на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Инцидент случился утром 7 декабря на перекрестке улиц Полевая и Садовая.

«Первоклассник сбит сегодня в восьмом часу утра автомобилем Kia на пешеходном переходе. Светофор не работал, другие водители пропустили ребенка, а водитель Kia нет. По свидетельству очевидцев, мальчик переходил дорогу вприпрыжку», — рассказали в ведомстве подробности ДТП.

По информации ГИБДД, водитель покину место происшествия. Установить его помогла свидетельница, которая сообщила Госавтоинспекции номер машины. «Водитель вернулся на перекресток только после звонка из ГИБДД. Ему 30 лет, стаж за рулем 10 лет. Обстоятельства ДТП выясняются. Школьник проходит обследование в больнице», — добавили в ведомстве.