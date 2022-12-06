В перестрелке в Екатеринбурге участвовали три группировки, одну из них связывают с депутатом

07 декабря 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

С участниками конфликта уже работает полиция Фото: Ася Бронникова © URA.RU В конфликте на ул. Татищева, 77, закончившемся перестрелкой, участвовали представители трех группировок, контролирующих значительную часть уличной торговли Екатеринбурга, рассказал источник URA.RU, знакомый с деталями столкновения. Одна из сторон конфликта может быть связана с депутатом городской думы, представляющим авторитетное бизнес-сообщество. Впрочем, другой собеседник агентства утверждает, что это неправда. «Конфликт действительно (как заявило ГУ МВД по Свердловской области — прим. URA.RU) произошел из-за магазина фейерверков. Сезонный объект принадлежит группе „Четырехсотые“ и располагается на земле третьих лиц, является законным (все разрешения есть). Его попытались вынести представители ООО „Перспективные решения“ — подрядчика мэрии, которого лоббирует один из депутатов гордумы», — рассказал первый источник. «Не найдя правовых оснований для „спокойного“ выноса объекта, бойцы решили захватить его силой, осуществить рейдерский захват. И на помощь привлекли представителей ОПС „Центр“. „Четырехсотые“ успели отреагировать. Вызвали „дежурную“ бригаду и отбили атаку альянса, их противники бежали», — добавил он. «„Перспективных решений“ там точно не было. Сцепились какие-то ребята. Про „центровых“ не слышал. Знаю только, что точно были „Четырехсотые“, и по команде своего лидера именно они открыли стрельбу», — описал происшествие второй источник. Связаться с представителями «Перспективных решений» на момент публикации не удалось — телефон фирмы, указанный в сервисе СБИС, не обслуживается. Новость по теме В Екатеринбурге задержаны участники массовой перестрелки. Видео А так перестрелку комментировал официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых. «По предварительным данным, участниками конфликта стали порядка десяти человек с обеих сторон. Накануне в этом микрорайоне был незаконно установлен киоск для реализации пиротехнических изделий (фейерверков). Однако между владельцами бизнеса возник спор, переросший в стрельбу. В результате перестрелки один человек доставлен в больницу с огнестрельным ранением, предположительно из травматического оружия. Это гражданин 2003 года рождения по имени Никита. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь». По его словам, задержаны два человека. На месте силовики изъяли несколько гильз, а также нашли два автомобиля, «в салоне которых обнаружены кастет, магазин для патронов от пистолета и другие вещественные доказательства». По итогам проверки полиция примет решение о возбуждении уголовного дела по ст. 213 (хулиганство) или ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В конфликте на ул. Татищева, 77, закончившемся перестрелкой, участвовали представители трех группировок, контролирующих значительную часть уличной торговли Екатеринбурга, рассказал источник URA.RU, знакомый с деталями столкновения. Одна из сторон конфликта может быть связана с депутатом городской думы, представляющим авторитетное бизнес-сообщество. Впрочем, другой собеседник агентства утверждает, что это неправда. «Конфликт действительно (как заявило ГУ МВД по Свердловской области — прим. URA.RU) произошел из-за магазина фейерверков. Сезонный объект принадлежит группе „Четырехсотые“ и располагается на земле третьих лиц, является законным (все разрешения есть). Его попытались вынести представители ООО „Перспективные решения“ — подрядчика мэрии, которого лоббирует один из депутатов гордумы», — рассказал первый источник. «Не найдя правовых оснований для „спокойного“ выноса объекта, бойцы решили захватить его силой, осуществить рейдерский захват. И на помощь привлекли представителей ОПС „Центр“. „Четырехсотые“ успели отреагировать. Вызвали „дежурную“ бригаду и отбили атаку альянса, их противники бежали», — добавил он. «„Перспективных решений“ там точно не было. Сцепились какие-то ребята. Про „центровых“ не слышал. Знаю только, что точно были „Четырехсотые“, и по команде своего лидера именно они открыли стрельбу», — описал происшествие второй источник. Связаться с представителями «Перспективных решений» на момент публикации не удалось — телефон фирмы, указанный в сервисе СБИС, не обслуживается. А так перестрелку комментировал официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых. «По предварительным данным, участниками конфликта стали порядка десяти человек с обеих сторон. Накануне в этом микрорайоне был незаконно установлен киоск для реализации пиротехнических изделий (фейерверков). Однако между владельцами бизнеса возник спор, переросший в стрельбу. В результате перестрелки один человек доставлен в больницу с огнестрельным ранением, предположительно из травматического оружия. Это гражданин 2003 года рождения по имени Никита. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь». По его словам, задержаны два человека. На месте силовики изъяли несколько гильз, а также нашли два автомобиля, «в салоне которых обнаружены кастет, магазин для патронов от пистолета и другие вещественные доказательства». По итогам проверки полиция примет решение о возбуждении уголовного дела по ст. 213 (хулиганство) или ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ.