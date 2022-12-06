06 декабря 2022

В Екатеринбурге после перестрелки госпитализировали 19-летнего парня

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, врач, больница
В больнице Екатеринбурга находится один из участников вооруженного конфликта Фото:

В Екатеринбурге с огнестрельным ранением госпитализировали 19-летнего участника перестрелки на ВИЗе. Он находится в состоянии легкой степени тяжести, сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области.

«Пациент госпитализирован, состояние легкой степени тяжести, оказывается вся необходимая помощь», — рассказали в ведомстве. Информация о перестрелке поступила утром 7 декабря. Десяток людей в черных пуховиках устроили драку, а затем открыли стрельбу. Их уже задержали.

По информации источника агентства, в конфликте участвовали представители трех группировок, контролирующих значительную часть уличной торговли Екатеринбурга. Причиной конфликта стала установка киоска по продаже фейерверков.

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В Екатеринбурге с огнестрельным ранением госпитализировали 19-летнего участника перестрелки на ВИЗе. Он находится в состоянии легкой степени тяжести, сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области. «Пациент госпитализирован, состояние легкой степени тяжести, оказывается вся необходимая помощь», — рассказали в ведомстве. Информация о перестрелке поступила утром 7 декабря. Десяток людей в черных пуховиках устроили драку, а затем открыли стрельбу. Их уже задержали. По информации источника агентства, в конфликте участвовали представители трех группировок, контролирующих значительную часть уличной торговли Екатеринбурга. Причиной конфликта стала установка киоска по продаже фейерверков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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