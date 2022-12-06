Звезда ТНТ рассказал об опасных гастролях в Тюмени. Видео

Азамат Мусагалиев попал в ДТП с такси во время гастролей в Тюмени

07 декабря 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Такси со знаменитостью на скорости врезалось в бетонную клумбу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Звезда телеканала ТНТ Азамат Мусагалиев рассказал о ДТП с такси, в которое он попал во время гастролей в Тюмени. История прозвучала в эфире шоу «Я себя знаю», опубликованном на сервисе The Hole. «В Тюмени выхожу из гостиницы, проспал. В такси сидит мужик [водитель], спит. Я говорю: „Срочно в аэропорт“. Таксист такой: „Тогда придется нарушать“. И вот как только он это сказал… Перед гостиницей стоят советские, бетонные клумбы. Мы проезжаем буквально пять метров и очень сильно врезаемся в нее. Такие гастроли очень опасные, конечно», — рассказал Азамат Мусагалиев в выпуске шоу «Я себя знаю». Сам комик в аварии не пострадал, в отличие от автомобиля. По словам звезды телеканала ТНТ, услугами такси ему пришлось воспользоваться, так как за ним не приехал водитель, обещанный организаторами поездки. Якобы провожающий накануне вечером слишком сильно веселился на банкете. Ранее URA.RU писало о других ЧП, в которые попадали знаменитости в Тюмени. Так, дирижер Юрий Башмет споткнулся на лестнице в гостинице и повредил руку.

Звезда телеканала ТНТ Азамат Мусагалиев рассказал о ДТП с такси, в которое он попал во время гастролей в Тюмени. История прозвучала в эфире шоу «Я себя знаю», опубликованном на сервисе The Hole. «В Тюмени выхожу из гостиницы, проспал. В такси сидит мужик [водитель], спит. Я говорю: „Срочно в аэропорт“. Таксист такой: „Тогда придется нарушать“. И вот как только он это сказал… Перед гостиницей стоят советские, бетонные клумбы. Мы проезжаем буквально пять метров и очень сильно врезаемся в нее. Такие гастроли очень опасные, конечно», — рассказал Азамат Мусагалиев в выпуске шоу «Я себя знаю». Сам комик в аварии не пострадал, в отличие от автомобиля. По словам звезды телеканала ТНТ, услугами такси ему пришлось воспользоваться, так как за ним не приехал водитель, обещанный организаторами поездки. Якобы провожающий накануне вечером слишком сильно веселился на банкете. Ранее URA.RU писало о других ЧП, в которые попадали знаменитости в Тюмени. Так, дирижер Юрий Башмет споткнулся на лестнице в гостинице и повредил руку.