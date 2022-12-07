В Екатеринбурге уберут киоски, из-за которых произошла перестрелка

07 декабря 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Полиция выясняет обстоятельства вооруженного конфликта между двумя группировками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Верх-Исетского района избавится от киосков по продаже фейерверков на улице Татищева, из-за которых утром случилась перестрелка. Они установлены незаконно, сообщили в администрации района. «Киоски вывезут. На оформление документов с учетом уведомления собственников уйдет примерно 10 дней. Но владельцы могут убрать их добровольно и раньше», — рассказали чиновники. Если собственников установить не удастся, киоски вывезут как бесхозное имущество Информация о перестрелке на ВИЗе поступила утром 7 декабря. Десяток людей в черных пуховиках устроили драку, а затем открыли стрельбу. Их уже задержали. По информации источника агентства, в конфликте участвовали представители трех группировок, контролирующих значительную часть уличной торговли Екатеринбурга. Причиной конфликта стал спор из-за земли, на которой установили киоск по продаже фейерверков. С места происшествия с огнестрельным ранением госпитализировали 19-летнего участника конфликта.

Администрация Верх-Исетского района избавится от киосков по продаже фейерверков на улице Татищева, из-за которых утром случилась перестрелка. Они установлены незаконно, сообщили в администрации района. «Киоски вывезут. На оформление документов с учетом уведомления собственников уйдет примерно 10 дней. Но владельцы могут убрать их добровольно и раньше», — рассказали чиновники. Если собственников установить не удастся, киоски вывезут как бесхозное имущество Информация о перестрелке на ВИЗе поступила утром 7 декабря. Десяток людей в черных пуховиках устроили драку, а затем открыли стрельбу. Их уже задержали. По информации источника агентства, в конфликте участвовали представители трех группировок, контролирующих значительную часть уличной торговли Екатеринбурга. Причиной конфликта стал спор из-за земли, на которой установили киоск по продаже фейерверков. С места происшествия с огнестрельным ранением госпитализировали 19-летнего участника конфликта.