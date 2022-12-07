07 декабря 2022

Глава ЕК после объявления санкций призналась в любви к русской опере

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Орган и виолончель. Югра-Классик. Ханты-Мансийск, виолончель
Урсула фон дер Ляйен призвала уважать русскую музыку Фото:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает русских композиторов «феноменальными». Она призвала уважать русскую культуру и хорошую оперу. Об этом фон дер Ляйен заявила журналистам на премьере «Бориса Годунова» в театре «Ла Скала».

«Я люблю хорошую оперу. Мусоргский — феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать ее», — рассказала глава Еврокомиссии, ее слова передает агентство ТАСС.

Вечером 7 декабря фон дер Ляйен также раскрыла содержимое девятого пакета санкций против РФ. Как сообщала глава Еврокомиссии, ЕС собирается сократить доступ России к беспилотникам и ввести ограничения в отношении трех банков.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области литературы и искусства назвал новый факт нацизма в отношении россиян. По мнению президента, на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. Россияне столкнулись с травлей за границей после начала спецоперации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что русскую культуру в Европе отменить невозможно, несмотря на попытки западных политиков подогревать антироссийские настроения. Слова министра передает RT.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает русских композиторов «феноменальными». Она призвала уважать русскую культуру и хорошую оперу. Об этом фон дер Ляйен заявила журналистам на премьере «Бориса Годунова» в театре «Ла Скала». «Я люблю хорошую оперу. Мусоргский — феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать ее», — рассказала глава Еврокомиссии, ее слова передает агентство ТАСС. Вечером 7 декабря фон дер Ляйен также раскрыла содержимое девятого пакета санкций против РФ. Как сообщала глава Еврокомиссии, ЕС собирается сократить доступ России к беспилотникам и ввести ограничения в отношении трех банков. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области литературы и искусства назвал новый факт нацизма в отношении россиян. По мнению президента, на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. Россияне столкнулись с травлей за границей после начала спецоперации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что русскую культуру в Европе отменить невозможно, несмотря на попытки западных политиков подогревать антироссийские настроения. Слова министра передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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