07 декабря 2022

Пентагон потерял контроль над собственными запасами оружия из-за Украины

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НАТО. Москва, нато, nato
Поставки оружия Украине усложнили Пентагону мониторинг запасов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставки вооружения Украине со стороны США привели к сложностям с мониторингом собственных запасов оружия. Об этом заявила во время конференции в Центре новой американской безопасности заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон.

«Это ответственный и напряженный процесс, при котором мы можем учесть требования, поступающие от украинцев. Каждый, кто работал в министерстве, не сможет переоценить, настолько это действительно тяжело», — приводит слова Джексон РИА Новости.

В ходе дискуссии вице-президент американской оборонной корпорации Lockheed Martin Кэти Уилбаргер добавила, что производители оружия также столкнулись с проблемами. По ее словам, в данный момент им недоступен итоговый спрос на свою продукцию.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден распорядился выделить Киеву 400 млн долларов на военные нужды. Однако Вашингтон отказался поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках военной помощи. Как указывал телеканал CNN, у Пентагона заканчиваются боеприпасы и некоторые системы вооружений на фоне активной поддержки ВСУ в спецоперации.

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Поставки вооружения Украине со стороны США привели к сложностям с мониторингом собственных запасов оружия. Об этом заявила во время конференции в Центре новой американской безопасности заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон. «Это ответственный и напряженный процесс, при котором мы можем учесть требования, поступающие от украинцев. Каждый, кто работал в министерстве, не сможет переоценить, настолько это действительно тяжело», — приводит слова Джексон РИА Новости. В ходе дискуссии вице-президент американской оборонной корпорации Lockheed Martin Кэти Уилбаргер добавила, что производители оружия также столкнулись с проблемами. По ее словам, в данный момент им недоступен итоговый спрос на свою продукцию. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден распорядился выделить Киеву 400 млн долларов на военные нужды. Однако Вашингтон отказался поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках военной помощи. Как указывал телеканал CNN, у Пентагона заканчиваются боеприпасы и некоторые системы вооружений на фоне активной поддержки ВСУ в спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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