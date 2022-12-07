Россиян предупредили об опасностях новогодних акций от банков

Новогодние акции банков менее выгодны, чем кажется

08 декабря 2022 в 03:06 Размер текста - 17 +

Многие новогодние акции банков, по мнению экспертов, невыгодны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские кредитные организации запустили новогодние акции, открыв охоту за 13-ми зарплатами и бонусами граждан. Среди этих акций многие менее выгодны, чем это может показаться на первый взгляд. Об этом рассказали эксперты «Известиям». «С 1 декабря граждане смогут открыть депозит под 8—9,5% годовых при ключевой 7,5%, а также оформить ипотеку на особых условиях. Акций по сберегательным продуктам в этом году больше, чем по кредитным. Однако предложения финансовых организаций более скромные», — отмечают в своей статье «Известия». Согласно мнению экспертов, опрошенных изданием, россиянам стоит соблюдать осторожность, поскольку часто новогодний кредит по низкой ставке может оказаться в меньшей степени выгодным, нежели заем в обычное время. Мониторинг «Известий» также показал, что новогодние акции, объявленные банками в этом году, менее выгодны, чем в прошлом. Выгодный кредит из 30 опрошенных банков могут предложить лишь два, а выгодные бонусы для держателей карт готовят всего четыре банка. По словам доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Домащенко, банки каждый год пытаются привлечь клиентов подобными новогодними акциями, ведь последний месяц года связан со всплеском выплат россиянам в виде премий и бонусов. Ранее стало известно, что в России продолжает дорожать ипотека из-за риска неплатежей. Тем не менее, во многих банках число заявок на ипотеку за последний месяц выросло. Кроме того, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал россиянам о новом виде пенсий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские кредитные организации запустили новогодние акции, открыв охоту за 13-ми зарплатами и бонусами граждан. Среди этих акций многие менее выгодны, чем это может показаться на первый взгляд. Об этом рассказали эксперты «Известиям». «С 1 декабря граждане смогут открыть депозит под 8—9,5% годовых при ключевой 7,5%, а также оформить ипотеку на особых условиях. Акций по сберегательным продуктам в этом году больше, чем по кредитным. Однако предложения финансовых организаций более скромные», — отмечают в своей статье «Известия». Согласно мнению экспертов, опрошенных изданием, россиянам стоит соблюдать осторожность, поскольку часто новогодний кредит по низкой ставке может оказаться в меньшей степени выгодным, нежели заем в обычное время. Мониторинг «Известий» также показал, что новогодние акции, объявленные банками в этом году, менее выгодны, чем в прошлом. Выгодный кредит из 30 опрошенных банков могут предложить лишь два, а выгодные бонусы для держателей карт готовят всего четыре банка. По словам доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Домащенко, банки каждый год пытаются привлечь клиентов подобными новогодними акциями, ведь последний месяц года связан со всплеском выплат россиянам в виде премий и бонусов. Ранее стало известно, что в России продолжает дорожать ипотека из-за риска неплатежей. Тем не менее, во многих банках число заявок на ипотеку за последний месяц выросло. Кроме того, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал россиянам о новом виде пенсий.