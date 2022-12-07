Зеленский признал невозможность восстановления энергосистемы этой зимой

08 декабря 2022 в 04:06 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил о невозможности восстановить энергосистему Украины после ударов РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полное восстановление украинской энергосистемы этой зимой невозможно. В большинстве городов сохраняются графики отключений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества… Но стоит не забывать, что восстановить 100% энергосистемы… сейчас невозможно, нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений», — рассказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Ранее на Украине оценили масштаб ракетных ударов ВС РФ по энергосистеме страны. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ракетный удар по энергосистеме от 15 ноября самым масштабным с начала конфликта. По мнению директора по реагированию Mercy Corps Ukraine Майкла Янга, энергосистема Украины этой зимой может полностью перестать функционировать. Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала заявления Запада о недопустимости ударов по энергосистеме лицемерием. Она напомнила США о том, что больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе. Слова Захаровой передает RT.

Полное восстановление украинской энергосистемы этой зимой невозможно. В большинстве городов сохраняются графики отключений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества… Но стоит не забывать, что восстановить 100% энергосистемы… сейчас невозможно, нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений», — рассказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Ранее на Украине оценили масштаб ракетных ударов ВС РФ по энергосистеме страны. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ракетный удар по энергосистеме от 15 ноября самым масштабным с начала конфликта. По мнению директора по реагированию Mercy Corps Ukraine Майкла Янга, энергосистема Украины этой зимой может полностью перестать функционировать. Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала заявления Запада о недопустимости ударов по энергосистеме лицемерием. Она напомнила США о том, что больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе. Слова Захаровой передает RT.