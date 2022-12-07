Британский наемник: российские артобстрелы наводят панику в рядах ВСУ

08 декабря 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

В результате только одного обстрела РФ пострадали около 50 украинских солдат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артиллерийские обстрелы российской армии сеют панику в рядах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал британский наемник Джозеф Макдональд. Он пояснил, что оказался под ударами со стороны Вооруженных сил РФ уже на третий день своего пребывания в зоне СВО. «Постоянно звучала воздушная тревога. Нам дали приказ покинуть палатки и бежать в сторону леса и искать там укрытия», — сказал Макдональд в интервью youtube-каналу Lindybeige . В результате обстрела, по словам наемника, около 50 солдат ВСУ получили тяжелые ранения. «Люди паниковали, и при попытке спасти себя только усугубляли ситуацию», — добавил собеседник. Макдональд также рассказывал, что иностранные наемники, прибывшие сражаться на стороне Украины, массово бегут с поля боя. За время спецоперации по защите Донбасса неоднократно сообщалось о нулевой подготовке бойцов ВСУ. Так, некоторые из, будучи в плену, пожаловались, что их не научили стрелять перед отправкой на фронт. При этом командование Киева стремится сразу отправлять необученных солдат на передовую.

Артиллерийские обстрелы российской армии сеют панику в рядах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал британский наемник Джозеф Макдональд. Он пояснил, что оказался под ударами со стороны Вооруженных сил РФ уже на третий день своего пребывания в зоне СВО. «Постоянно звучала воздушная тревога. Нам дали приказ покинуть палатки и бежать в сторону леса и искать там укрытия», — сказал Макдональд в интервью youtube-каналу Lindybeige. В результате обстрела, по словам наемника, около 50 солдат ВСУ получили тяжелые ранения. «Люди паниковали, и при попытке спасти себя только усугубляли ситуацию», — добавил собеседник. Макдональд также рассказывал, что иностранные наемники, прибывшие сражаться на стороне Украины, массово бегут с поля боя. За время спецоперации по защите Донбасса неоднократно сообщалось о нулевой подготовке бойцов ВСУ. Так, некоторые из, будучи в плену, пожаловались, что их не научили стрелять перед отправкой на фронт. При этом командование Киева стремится сразу отправлять необученных солдат на передовую.