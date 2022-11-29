В Кремле объяснили, зачем нужен газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном

Кремль: газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном появился из-за развития экономики
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Экономики Казахстана и Узбекистана быстро развиваются, отметил Песков Фото:

Создание газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном обусловлен быстрым развитием экономики этих двух стран. Об этом в ходе общения с прессой сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«У Казахстана и у Узбекистана достаточно быстро развивается экономика, растут внутренние потребности в газе и обе страны торгуют на внешних рынках, как и РФ. Это требует определенной синхронизации», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что поставки газа очень актуальны, но имеют очень разветвленную сеть.

Песков отметил, что Россия и Казахстан как партнеры по евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) имеют планы по развитию новых энергетических рынков. «Узбекистан является наблюдателем». Северный Казахстан обеспечивается газом из России. «Варианты или брать газ из России и обеспечивать потребности Северного Казахстана, или таить десятки миллиардов долларов, чтобы тянуть туда газ», — сказал он.

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Создание газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном обусловлен быстрым развитием экономики этих двух стран. Об этом в ходе общения с прессой сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «У Казахстана и у Узбекистана достаточно быстро развивается экономика, растут внутренние потребности в газе и обе страны торгуют на внешних рынках, как и РФ. Это требует определенной синхронизации», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что поставки газа очень актуальны, но имеют очень разветвленную сеть. Песков отметил, что Россия и Казахстан как партнеры по евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) имеют планы по развитию новых энергетических рынков. «Узбекистан является наблюдателем». Северный Казахстан обеспечивается газом из России. «Варианты или брать газ из России и обеспечивать потребности Северного Казахстана, или таить десятки миллиардов долларов, чтобы тянуть туда газ», — сказал он.
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