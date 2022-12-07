Свердловский мэр, замешанный в войне двух кланов, покидает пост

Глава города Сухого Лога в Свердловской области уходит в отставку

08 декабря 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Роман Валов уйдет с поста главы Сухого Лога, когда определится его сменщик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Сухого Лога (Свердловская область) Роман Валов, занимающий пост с 2017 года, уходит в отставку. В ближайшее время, когда будет определен его сменщик, градоначальник официально сложит полномочия и передаст власть, подтвердил URA.RU сам мэр. Причиной для ухода стал затяжной конфликт между чиновниками администрации и депутатами местной думы, в который пришлось вмешиваться губернатору Евгению Куйвашеву. «[Сложу свои полномочия], когда новый глава примет присягу. Дата еще не определена», — сообщил Валов. В эти дни в думе Сухого Лога проходит процедура выборов мэра. На пост претендуют глава МКУ «Управление муниципального заказчика» Лариса Шумихина и вице-мэр Рафаил Мингалимов, которого считают фаворитом. Решающее заседание назначено на 9 декабря. Минувшей весной Сухой Лог оказался охвачен политическим скандалом, в котором команда мэра Валова вступила в конфликт с кланом спикера думы Евгения Быкова. Последний через подконтрольных депутатов срывал переизбрание Валова на новый срок. В ситуацию вмешивались видные областные политики, включая губернатора, но Быков продолжил стоять на своем. Конфликт обернулся драмой на выборах 11 сентября: в новом созыве гордумы «Единая Россия» получила лишь четыре мандата из 20. В результате команда Куйвашева приняла решение, что на новый пятилетний срок Валов не пойдет. По неофициальным данным, ему предложен вариант трудоустройства, не связанный с политикой. Администрацию Сухого Лога Валов возглавляет с июня 2017 года. До госслужбы, в конце 2000-х, будущий мэр работал директором школы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Сухого Лога (Свердловская область) Роман Валов, занимающий пост с 2017 года, уходит в отставку. В ближайшее время, когда будет определен его сменщик, градоначальник официально сложит полномочия и передаст власть, подтвердил URA.RU сам мэр. Причиной для ухода стал затяжной конфликт между чиновниками администрации и депутатами местной думы, в который пришлось вмешиваться губернатору Евгению Куйвашеву. «[Сложу свои полномочия], когда новый глава примет присягу. Дата еще не определена», — сообщил Валов. В эти дни в думе Сухого Лога проходит процедура выборов мэра. На пост претендуют глава МКУ «Управление муниципального заказчика» Лариса Шумихина и вице-мэр Рафаил Мингалимов, которого считают фаворитом. Решающее заседание назначено на 9 декабря. Минувшей весной Сухой Лог оказался охвачен политическим скандалом, в котором команда мэра Валова вступила в конфликт с кланом спикера думы Евгения Быкова. Последний через подконтрольных депутатов срывал переизбрание Валова на новый срок. В ситуацию вмешивались видные областные политики, включая губернатора, но Быков продолжил стоять на своем. Конфликт обернулся драмой на выборах 11 сентября: в новом созыве гордумы «Единая Россия» получила лишь четыре мандата из 20. В результате команда Куйвашева приняла решение, что на новый пятилетний срок Валов не пойдет. По неофициальным данным, ему предложен вариант трудоустройства, не связанный с политикой. Администрацию Сухого Лога Валов возглавляет с июня 2017 года. До госслужбы, в конце 2000-х, будущий мэр работал директором школы.