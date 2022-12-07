Власти Нижневартовска ищут подрядчика для экспертизы дома, где произошел взрыв, за пределами ХМАО

08 декабря 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Дальнейшую судьбу здания решит экспертиза Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Власти Нижневартовска объявили поиск подрядчика, который проведет экспертизу дома на улице Мира, где произошел взрыв бытового газа. Среди претендентов на контракт фирмы из Екатеринбурга, Москвы, Тюмени. Об этом URA.RU рассказал замдиректора городского департамента ЖКХ Владимир Сушков. «Необходимо проводить экспертизу в срочном порядке, чтобы проводить дальнейшие мероприятия по результатам. Уже есть потенциальные подрядчики, их несколько сейчас прорабатываем. Есть [компании] из Екатеринбурга, есть из Москвы, Тюмени, перечень довольно большой, сейчас со всеми параллельно отрабатываем, чтобы не затягивать необходимые сроки, которые были поставлены», — прокомментировал журналисту агентства Сушков. После проведения экспертизы будет понятна дальнейшая судьба дома и станет ясно, можно ли эксплуатировать здание. «Прогнозировать варианты до получения экспертного заключения сродни гаданию на кофейной гуще. Все будет зависеть от выводов комиссии, в том числе от способности несущих конструкций выполнять свои функции, сохранности внутренних коммуникаций и так далее. Наиболее вероятным представляется вариант полного демонтажа (сноса), так как здание 1974 года постройки и капитальный ремонт всего дома с восстановлением обрушившегося подъезда и исключением любых рисков дальнейшей эксплуатации по затратам сопоставим со строительством нового объекта. Но, повторюсь, квалифицированное решение может быть принято только с учетом выводов экспертизы», — поясняет эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО раскрыли, сколько времени займет проведение экспертизы дома, где взорвался газ. По словам губернатора Натальи Комаровой, на процедуру уйдет около трех недель. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Из-за происшествия погибли 9 человек, в их числе 4 ребенка. Эпицентром взрыва стала квартира на втором этаже третьего подъезда. По предварительным данным следователей, ЧП произошло, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска объявили поиск подрядчика, который проведет экспертизу дома на улице Мира, где произошел взрыв бытового газа. Среди претендентов на контракт фирмы из Екатеринбурга, Москвы, Тюмени. Об этом URA.RU рассказал замдиректора городского департамента ЖКХ Владимир Сушков. «Необходимо проводить экспертизу в срочном порядке, чтобы проводить дальнейшие мероприятия по результатам. Уже есть потенциальные подрядчики, их несколько сейчас прорабатываем. Есть [компании] из Екатеринбурга, есть из Москвы, Тюмени, перечень довольно большой, сейчас со всеми параллельно отрабатываем, чтобы не затягивать необходимые сроки, которые были поставлены», — прокомментировал журналисту агентства Сушков. После проведения экспертизы будет понятна дальнейшая судьба дома и станет ясно, можно ли эксплуатировать здание. «Прогнозировать варианты до получения экспертного заключения сродни гаданию на кофейной гуще. Все будет зависеть от выводов комиссии, в том числе от способности несущих конструкций выполнять свои функции, сохранности внутренних коммуникаций и так далее. Наиболее вероятным представляется вариант полного демонтажа (сноса), так как здание 1974 года постройки и капитальный ремонт всего дома с восстановлением обрушившегося подъезда и исключением любых рисков дальнейшей эксплуатации по затратам сопоставим со строительством нового объекта. Но, повторюсь, квалифицированное решение может быть принято только с учетом выводов экспертизы», — поясняет эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО раскрыли, сколько времени займет проведение экспертизы дома, где взорвался газ. По словам губернатора Натальи Комаровой, на процедуру уйдет около трех недель. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Из-за происшествия погибли 9 человек, в их числе 4 ребенка. Эпицентром взрыва стала квартира на втором этаже третьего подъезда. По предварительным данным следователей, ЧП произошло, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.