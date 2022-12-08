Западу предрекли десятки лет борьбы с черными рынками из-за помощи Украине

09 декабря 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

Оружие, которое США отправляет Украине, уже всплывает в других частях света Фото: Официальный сайт президента Украины Западная боевая техника, поставляемая Соединенными Штатами Украине в огромном количестве, всплывет на черном рынке в других частях света. Такое мнение выразил военный эксперт Питер Сучиу. «Проблема, вероятно, станет еще острее, когда боевые действия подойдут к концу. Потребуется учесть миллионы единиц боеприпасов, и неясно, будут ли у Киева ресурсы, чтобы попытаться их собрать. Несомненно, десятки, а то и сотни тысяч просто исчезнут и будут проданы на черном рынке», — отметил автор в статье для 19FortyFive . Обозреватель убежден, что наследие украинского конфликта будет преследовать Европу и мир многие годы, а возможно и десятки лет. Эксперт предупредил, что конфликт затронет страны, находящиеся далеко от полей украинских сражений. В частности, президент Нигерии Мухаммаду Бухари сообщил, что оружие, используемое на Украине, начинает просачиваться в регион. США поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон собирается затянуть конфликт на Украине до 2025 года. В то же время, Пентагон потерял контроль над своими запасами оружия из-за поставок Украине.

Западная боевая техника, поставляемая Соединенными Штатами Украине в огромном количестве, всплывет на черном рынке в других частях света. Такое мнение выразил военный эксперт Питер Сучиу. «Проблема, вероятно, станет еще острее, когда боевые действия подойдут к концу. Потребуется учесть миллионы единиц боеприпасов, и неясно, будут ли у Киева ресурсы, чтобы попытаться их собрать. Несомненно, десятки, а то и сотни тысяч просто исчезнут и будут проданы на черном рынке», — отметил автор в статье для 19FortyFive. Обозреватель убежден, что наследие украинского конфликта будет преследовать Европу и мир многие годы, а возможно и десятки лет. Эксперт предупредил, что конфликт затронет страны, находящиеся далеко от полей украинских сражений. В частности, президент Нигерии Мухаммаду Бухари сообщил, что оружие, используемое на Украине, начинает просачиваться в регион. США поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон собирается затянуть конфликт на Украине до 2025 года. В то же время, Пентагон потерял контроль над своими запасами оружия из-за поставок Украине.