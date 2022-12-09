Правительство РФ выделяет 7,4 млрд для одной категории россиян

Правительство РФ направит 7,4 млрд на зарплату врачей и медперсонала
© Служба новостей «URA.RU»
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В России выделят дополнительные деньги на зарплату врачей Фото:

В России направят более 7,4 миллиарда рублей на зарплаты медицинским работникам. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

«Свыше 7,4 млрд рублей будет дополнительно направлено на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2023 году. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — уточняется на сайте правительства. Подчеркивается, что финансы будут распределены между бюджетами территориальных фондов ОМС. Распоряжение датировано 8 декабря 2022 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты для врачей. Он отметил, что деньги получат врачи первого звена с 1 января. Также в России планируют создать альтернативу льготной ипотеке. Речь идет о дополнительной рассрочке для определенной категории граждан, в их число входят и медики.

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В России направят более 7,4 миллиарда рублей на зарплаты медицинским работникам. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ. «Свыше 7,4 млрд рублей будет дополнительно направлено на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2023 году. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — уточняется на сайте правительства. Подчеркивается, что финансы будут распределены между бюджетами территориальных фондов ОМС. Распоряжение датировано 8 декабря 2022 года. Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты для врачей. Он отметил, что деньги получат врачи первого звена с 1 января. Также в России планируют создать альтернативу льготной ипотеке. Речь идет о дополнительной рассрочке для определенной категории граждан, в их число входят и медики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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