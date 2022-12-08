Руководитель курганской Росгвардии Олег Охрименко возложил цветы к стеле на аллее Славы

Новый начальник курганской Росгвардии появился на публике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый начальник управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко 9 декабря принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Это первое его официальное появление на публичном событии с момента назначения.

«На мероприятии присутствуют заместитель директора департамента образования и науки Иван Хлебников, первый зампредседателя курганской облдумы Владимир Сажин, первый замглавы Кургана Павел Каргаполов и руководитель управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко», — рассказал корреспондент. Он возложил гвоздики к стеле «Зауральцы — Герои Советского Союза» на аллее Славы.

Ранее URA.RU писало, что Охрименко возглавил курганскую Росгвардию несколько недель назад. Коллективу ведомства нового начальника представила 22 ноября. В этот же день он встретился с губернатором региона Вадимом Шумковым. До своего назначения в Курганскую область Охрименко возглавлял управление вневедомственной охраны Росгвардии в Волгоградской области.