08 декабря 2022

Новый начальник курганской Росгвардии появился на публике. Фото

Руководитель курганской Росгвардии Олег Охрименко возложил цветы к стеле на аллее Славы
© Служба новостей «URA.RU»
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День памяти героев. Курган, охрименко олег
Новый начальник курганской Росгвардии появился на публике Фото:

Новый начальник управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко 9 декабря принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Это первое его официальное появление на публичном событии с момента назначения.

«На мероприятии присутствуют заместитель директора департамента образования и науки Иван Хлебников, первый зампредседателя курганской облдумы Владимир Сажин, первый замглавы Кургана Павел Каргаполов и руководитель управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко», — рассказал корреспондент. Он возложил гвоздики к стеле «Зауральцы — Герои Советского Союза» на аллее Славы.

Ранее URA.RU писало, что Охрименко возглавил курганскую Росгвардию несколько недель назад. Коллективу ведомства нового начальника представила 22 ноября. В этот же день он встретился с губернатором региона Вадимом Шумковым. До своего назначения в Курганскую область Охрименко возглавлял управление вневедомственной охраны Росгвардии в Волгоградской области.

День памяти героев. Курган
Олег Охрименко (слева) принял участие в торжественном мероприятии 9 декабря
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Новый начальник управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко 9 декабря принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Это первое его официальное появление на публичном событии с момента назначения. «На мероприятии присутствуют заместитель директора департамента образования и науки Иван Хлебников, первый зампредседателя курганской облдумы Владимир Сажин, первый замглавы Кургана Павел Каргаполов и руководитель управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко», — рассказал корреспондент. Он возложил гвоздики к стеле «Зауральцы — Герои Советского Союза» на аллее Славы. Ранее URA.RU писало, что Охрименко возглавил курганскую Росгвардию несколько недель назад. Коллективу ведомства нового начальника представила 22 ноября. В этот же день он встретился с губернатором региона Вадимом Шумковым. До своего назначения в Курганскую область Охрименко возглавлял управление вневедомственной охраны Росгвардии в Волгоградской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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