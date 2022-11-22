Губернатор Шумков встретился с новым начальником курганской Росгвардии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, шумков вадим
Шумков поздравил нового начальника Росгвардии с назначением на должность Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с новым руководителем регионального управления Росгвардии Олегом Охрименко. В ходе встречи 22 ноября глава региона обсудил с начальником ведомства совместные направления работы. Об этом сообщается в правительственном telegram-канале «Курганская область официально».

«Вадим Шумков поздравил Олега Охрименко с назначением на должность. Главными темами встречи стали задачи по обеспечению безопасности и охране общественного порядка в регионе. Напомним, под охраной Росгвардии в Курганской области находится порядка 5 тысяч различных объектов, также личный состав подразделений вневедомственной охраны во взаимодействии с полицией обеспечивает общественную безопасность и правопорядок при проведении на территории региона массовых мероприятий», — говорится в сообщении. Охрименко главе региона представил замкомандующего Уральским округом войск национальной гвардии по военно-политической работе генерал-майор Александр Голосов.

Ранее URA.RU писало, что в курганском управлении Росгвардии представили нового начальника. Им стал полковник полиции Олег Охрименко, который до этого возглавлял облуправление вневедомственной охраны Росгвардии в Волгограде.

Губернатор Шумков поздравил нового начальника регионального управления Росгвардии Олега Охрименко с назначением на должность
Фото:
Его главе региона представил замкомандующего Уральским округом войск национальной гвардии по военно-политической работе генерал-майор Александр Голосов
Фото:

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с новым руководителем регионального управления Росгвардии Олегом Охрименко. В ходе встречи 22 ноября глава региона обсудил с начальником ведомства совместные направления работы. Об этом сообщается в правительственном telegram-канале «Курганская область официально». «Вадим Шумков поздравил Олега Охрименко с назначением на должность. Главными темами встречи стали задачи по обеспечению безопасности и охране общественного порядка в регионе. Напомним, под охраной Росгвардии в Курганской области находится порядка 5 тысяч различных объектов, также личный состав подразделений вневедомственной охраны во взаимодействии с полицией обеспечивает общественную безопасность и правопорядок при проведении на территории региона массовых мероприятий», — говорится в сообщении. Охрименко главе региона представил замкомандующего Уральским округом войск национальной гвардии по военно-политической работе генерал-майор Александр Голосов. Ранее URA.RU писало, что в курганском управлении Росгвардии представили нового начальника. Им стал полковник полиции Олег Охрименко, который до этого возглавлял облуправление вневедомственной охраны Росгвардии в Волгограде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...