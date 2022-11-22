Шумков поздравил нового начальника Росгвардии с назначением на должность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с новым руководителем регионального управления Росгвардии Олегом Охрименко. В ходе встречи 22 ноября глава региона обсудил с начальником ведомства совместные направления работы. Об этом сообщается в правительственном telegram-канале «Курганская область официально».

«Вадим Шумков поздравил Олега Охрименко с назначением на должность. Главными темами встречи стали задачи по обеспечению безопасности и охране общественного порядка в регионе. Напомним, под охраной Росгвардии в Курганской области находится порядка 5 тысяч различных объектов, также личный состав подразделений вневедомственной охраны во взаимодействии с полицией обеспечивает общественную безопасность и правопорядок при проведении на территории региона массовых мероприятий», — говорится в сообщении. Охрименко главе региона представил замкомандующего Уральским округом войск национальной гвардии по военно-политической работе генерал-майор Александр Голосов.

Ранее URA.RU писало, что в курганском управлении Росгвардии представили нового начальника. Им стал полковник полиции Олег Охрименко, который до этого возглавлял облуправление вневедомственной охраны Росгвардии в Волгограде.

Губернатор Шумков поздравил нового начальника регионального управления Росгвардии Олега Охрименко с назначением на должность Фото: Правительство Курганской области