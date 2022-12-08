В Тюмени закрываются магазины известного бренда одежды

Производитель обуви Westfalika покидает тюменский рынок Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени закрываются обувные магазины бренда Westfalika. Об этом URA.RU рассказал один из бывших сотрудников одноименной сети. Он рассказал, что в городе осталась всего одна действующая торговая точка Westfalika.

«В Тюмени было много магазинов Westfalika. Но сейчас фактически остался один. И тот, можно сказать, доживает последние дни. Сотрудников давно предупредили о том, что будут увольнения, потому что сеть хотят ликвидировать», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Бренд принадлежит российской группе компаний OR Group, которая в марте объявила о техническом дефолте. По данным источников URA.RU, решение о закрытии сети магазинов Westfalika там было принято еще в начале 2022 года. «Магазины закрываются не только в Тюмени, а по всей России. Одной из косвенных причин считаются международные санкции, введенные против РФ. Но и без этого у компании были определенные проблемы», — сообщил инсайдер URA.RU.

Получить оперативный комментарий в компании Westfalika URA.RU не удалось: телефоны, указанные в открытых источниках, не отвечают. Официальный сайт производителя обуви также не функционирует. В адрес пресс-службы OR Group направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что на фоне международных санкций, введенных против России в ответ на проведение специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, РФ начали покидать крупные зарубежные компании. Работу на рынке Российской Федерации, в частности, приостановили такие гиганты, как Nike, Adidas и Apple.