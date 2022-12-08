Губернатор Махонин проверил готовность к уборке снега в центре Перми

Дмитрий Махонин посетил новую службу в Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края проверил готовность предприятия к уборке центральных улиц от снега. С января 2023 года за уборку центра города будет отвечать новая дорожно-эксплуатационная служба Пермского края. Об этом руководитель региона сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Сейчас активно идет набор сотрудников, доукомплектация техникой, закупка противогололедных материалов и снаряжения. 81 единица снегоуборочной техники уже поступила — это фронтальные погрузчики, экскаваторы, самосвалы. До конца года прибудут оставшиеся 28 машин и тракторов», — написал Махонин.

Он подчеркнул, что во время сильных снегопадов техника новой службы будет направляться на помощь в очистке других районов города. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор забрал себе часть полномочий по очистке снега в Перми. Так, с начала 2023 года за очистку центральных улиц будет отвечать новая служба, остальные районы города по-прежнему будет расчищать МКУ «Благоустройство».