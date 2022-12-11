Запад попался на распространении фейков о смене руководства Генштаба ВС РФ

11 декабря 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

Герасимов продолжает выполнять свои обязанности на посту главы Генштаба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Западные СМИ распространили информацию о якобы смене руководства Генштаба Минобороны Вооруженных сил (ВС) РФ. Однако глава ведомства Валерий Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности, речи об отставке не идет. «Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности в роли начальника Генерального штаба ВС РФ. Предпосылки для его отставки отсутствуют. Начальника Генштаба может снять с должности президент России. Однако на официальном сайте Кремля нет соответствующего указа, российские федеральные СМИ также не писали о кадровых перестановках в Генштабе ВС РФ», — сообщает telegram-канал «Война с фейками» . Авторы напомнили, что Герасимов в четверг в Большом Кремлевском дворце вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу вручил медали Героям России. Также начальник ведомства был замечен на церемонии, посвященной 190-летию со дня основания Военной академии Генштаба ВС РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. На протяжении этого времени западные и украинские СМИ неоднократно распространяли дезинформацию о ВС РФ. Так, в ноября Киев запустил фейки о возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. В ответ на это в Госдуме заявили, что в РФ нет поводов для новой мобилизации.

Западные СМИ распространили информацию о якобы смене руководства Генштаба Минобороны Вооруженных сил (ВС) РФ. Однако глава ведомства Валерий Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности, речи об отставке не идет. «Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности в роли начальника Генерального штаба ВС РФ. Предпосылки для его отставки отсутствуют. Начальника Генштаба может снять с должности президент России. Однако на официальном сайте Кремля нет соответствующего указа, российские федеральные СМИ также не писали о кадровых перестановках в Генштабе ВС РФ», — сообщает telegram-канал «Война с фейками». Авторы напомнили, что Герасимов в четверг в Большом Кремлевском дворце вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу вручил медали Героям России. Также начальник ведомства был замечен на церемонии, посвященной 190-летию со дня основания Военной академии Генштаба ВС РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. На протяжении этого времени западные и украинские СМИ неоднократно распространяли дезинформацию о ВС РФ. Так, в ноября Киев запустил фейки о возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. В ответ на это в Госдуме заявили, что в РФ нет поводов для новой мобилизации.