11 декабря 2022

Запад попался на распространении фейков о смене руководства Генштаба ВС РФ

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, герасимов валерий
Герасимов продолжает выполнять свои обязанности на посту главы Генштаба Фото:
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Фейки о спецоперации России на Украине

Западные СМИ распространили информацию о якобы смене руководства Генштаба Минобороны Вооруженных сил (ВС) РФ. Однако глава ведомства Валерий Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности, речи об отставке не идет.

«Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности в роли начальника Генерального штаба ВС РФ. Предпосылки для его отставки отсутствуют. Начальника Генштаба может снять с должности президент России. Однако на официальном сайте Кремля нет соответствующего указа, российские федеральные СМИ также не писали о кадровых перестановках в Генштабе ВС РФ», — сообщает telegram-канал «Война с фейками».

Авторы напомнили, что Герасимов в четверг в Большом Кремлевском дворце вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу вручил медали Героям России. Также начальник ведомства был замечен на церемонии, посвященной 190-летию со дня основания Военной академии Генштаба ВС РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. На протяжении этого времени западные и украинские СМИ неоднократно распространяли дезинформацию о ВС РФ. Так, в ноября Киев запустил фейки о возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. В ответ на это в Госдуме заявили, что в РФ нет поводов для новой мобилизации.

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Западные СМИ распространили информацию о якобы смене руководства Генштаба Минобороны Вооруженных сил (ВС) РФ. Однако глава ведомства Валерий Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности, речи об отставке не идет. «Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности в роли начальника Генерального штаба ВС РФ. Предпосылки для его отставки отсутствуют. Начальника Генштаба может снять с должности президент России. Однако на официальном сайте Кремля нет соответствующего указа, российские федеральные СМИ также не писали о кадровых перестановках в Генштабе ВС РФ», — сообщает telegram-канал «Война с фейками». Авторы напомнили, что Герасимов в четверг в Большом Кремлевском дворце вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу вручил медали Героям России. Также начальник ведомства был замечен на церемонии, посвященной 190-летию со дня основания Военной академии Генштаба ВС РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. На протяжении этого времени западные и украинские СМИ неоднократно распространяли дезинформацию о ВС РФ. Так, в ноября Киев запустил фейки о возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. В ответ на это в Госдуме заявили, что в РФ нет поводов для новой мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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