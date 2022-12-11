11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

Свердловскую реку затопило фекалиями из-за прорыва трубы. Видео

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В свердловскую реку попали фекалии из-за коммунальной аварии Фото:

Под Асбестом (Свердловская область) из-за прорыва трубы фекалии попали в реку Большой Рефт. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Прорвало трубу очистных сооружений, вся эта гадость бежит в реку. Спустя семь часов ничего не устранено. Примерно километр дороги весь в фекалиях. Все это бежит к нам во двор, за ночь нас затопит», — рассказала свердловчанка в сообществе «[ТА] Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте».

Коммунальная авария произошла днем 11 декабря возле поселка Лесозавод. Корреспондент URA.RU отправил запрос в свердловское управление Роспироднадзора, администрацию Асбеста и в свердловскую природоохранную прокуратуру. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловская прокуратура сообщила о разливе дизельного топлива, в результате которого «могло произойти загрязнение» реки Северная Шуралка под Невьянском. По данному факту организована проверка.

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Под Асбестом (Свердловская область) из-за прорыва трубы фекалии попали в реку Большой Рефт. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Прорвало трубу очистных сооружений, вся эта гадость бежит в реку. Спустя семь часов ничего не устранено. Примерно километр дороги весь в фекалиях. Все это бежит к нам во двор, за ночь нас затопит», — рассказала свердловчанка в сообществе «[ТА] Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Коммунальная авария произошла днем 11 декабря возле поселка Лесозавод. Корреспондент URA.RU отправил запрос в свердловское управление Роспироднадзора, администрацию Асбеста и в свердловскую природоохранную прокуратуру. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловская прокуратура сообщила о разливе дизельного топлива, в результате которого «могло произойти загрязнение» реки Северная Шуралка под Невьянском. По данному факту организована проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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