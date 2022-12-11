Свердловскую реку затопило фекалиями из-за прорыва трубы. Видео

12 декабря 2022 в 01:23 Размер текста - 17 +

В свердловскую реку попали фекалии из-за коммунальной аварии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Асбестом (Свердловская область) из-за прорыва трубы фекалии попали в реку Большой Рефт. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Прорвало трубу очистных сооружений, вся эта гадость бежит в реку. Спустя семь часов ничего не устранено. Примерно километр дороги весь в фекалиях. Все это бежит к нам во двор, за ночь нас затопит», — рассказала свердловчанка в сообществе «[ТА] Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Коммунальная авария произошла днем 11 декабря возле поселка Лесозавод. Корреспондент URA.RU отправил запрос в свердловское управление Роспироднадзора, администрацию Асбеста и в свердловскую природоохранную прокуратуру. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловская прокуратура сообщила о разливе дизельного топлива, в результате которого «могло произойти загрязнение» реки Северная Шуралка под Невьянском. По данному факту организована проверка.

Под Асбестом (Свердловская область) из-за прорыва трубы фекалии попали в реку Большой Рефт. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Прорвало трубу очистных сооружений, вся эта гадость бежит в реку. Спустя семь часов ничего не устранено. Примерно километр дороги весь в фекалиях. Все это бежит к нам во двор, за ночь нас затопит», — рассказала свердловчанка в сообществе «[ТА] Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Коммунальная авария произошла днем 11 декабря возле поселка Лесозавод. Корреспондент URA.RU отправил запрос в свердловское управление Роспироднадзора, администрацию Асбеста и в свердловскую природоохранную прокуратуру. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловская прокуратура сообщила о разливе дизельного топлива, в результате которого «могло произойти загрязнение» реки Северная Шуралка под Невьянском. По данному факту организована проверка.