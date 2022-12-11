Посол РФ в Лондоне: королевской семье запретили контакты с Москвой

12 декабря 2022 в 04:43 Размер текста - 17 +

Членам королевской семьи рекомендовано не вступать в контакты с послами РФ в Лондоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Между посольством РФ в Лондоне и королем Великобритании Карлом III не было никаких контактов с момента провозглашения сына Елизаветы II новым британским монархом. Об этом рассказал посол РФ в Британии Андрей Келин. По его словам, членам королевской семьи рекомендовано не вступать в контакты с российской дипмиссией. «Нет, и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством», — сказал Келин, отвечая на вопрос «Известий» о взаимодействии с британским монархом после смерти королевы Елизаветы II. При этом, как отметил посол, российская дипмиссия поддерживает контакты с МИД Великобритании. «В основном мы обсуждаем с британскими дипломатами работу посольства Британии в Москве и дипмиссии РФ здесь», — пояснил он, добавив, что общение происходит без «распростертых объятий». Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Церемония ее погребения прошла 19 сентября. Свои соболезнования по этому поводу также высказывал президент РФ Владимир Путин. Королем Великобритании был провозглашен Карл III. Отношения Москвы и Лондона ухудшились после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Британия ввела многочисленны ограничения против РФ. Так, 26 сентября, в антироссийский список санкций 33 лица, участвующих в проведении референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Между посольством РФ в Лондоне и королем Великобритании Карлом III не было никаких контактов с момента провозглашения сына Елизаветы II новым британским монархом. Об этом рассказал посол РФ в Британии Андрей Келин. По его словам, членам королевской семьи рекомендовано не вступать в контакты с российской дипмиссией. «Нет, и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством», — сказал Келин, отвечая на вопрос «Известий» о взаимодействии с британским монархом после смерти королевы Елизаветы II. При этом, как отметил посол, российская дипмиссия поддерживает контакты с МИД Великобритании. «В основном мы обсуждаем с британскими дипломатами работу посольства Британии в Москве и дипмиссии РФ здесь», — пояснил он, добавив, что общение происходит без «распростертых объятий». Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Церемония ее погребения прошла 19 сентября. Свои соболезнования по этому поводу также высказывал президент РФ Владимир Путин. Королем Великобритании был провозглашен Карл III. Отношения Москвы и Лондона ухудшились после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Британия ввела многочисленны ограничения против РФ. Так, 26 сентября, в антироссийский список санкций 33 лица, участвующих в проведении референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.