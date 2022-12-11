Глава МИД Италии: страны ЕС близки к согласованию потолка цен на газ

12 декабря 2022 в 06:25 Размер текста - 17 +

Евросоюз близок к согласованию потолка цен на газ РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Евросоюзе (ЕС) почти достигнуто соглашение по потолку цен на газ. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. «Наш министр [по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто] Пикетто-Фратин упорно работает в Брюсселе, чтобы найти соглашение с другими странами о введении потолка цен на газ, и мы почти достигли этого», — сказал политик. Его слова приводит агентство ANSA . После начала спецоперации на Украине многие страны Европы ввели ряд санкций против России. Среди недавних ограничений было введение потолка цен на нефть. В Кремле заявили, что Россия не собирается соглашаться с таким решением Запада. В правительстве предупреждали, что Москва будет поставлять нефть в страны Европы только на рыночных условиях. Позднее 12 членов ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ.

В Евросоюзе (ЕС) почти достигнуто соглашение по потолку цен на газ. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. «Наш министр [по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто] Пикетто-Фратин упорно работает в Брюсселе, чтобы найти соглашение с другими странами о введении потолка цен на газ, и мы почти достигли этого», — сказал политик. Его слова приводит агентство ANSA. После начала спецоперации на Украине многие страны Европы ввели ряд санкций против России. Среди недавних ограничений было введение потолка цен на нефть. В Кремле заявили, что Россия не собирается соглашаться с таким решением Запада. В правительстве предупреждали, что Москва будет поставлять нефть в страны Европы только на рыночных условиях. Позднее 12 членов ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ.