Глава МИД Италии: страны ЕС близки к согласованию потолка цен на газ

В Евросоюзе (ЕС) почти достигнуто соглашение по потолку цен на газ. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
«Наш министр [по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто] Пикетто-Фратин упорно работает в Брюсселе, чтобы найти соглашение с другими странами о введении потолка цен на газ, и мы почти достигли этого», — сказал политик. Его слова приводит агентство ANSA.
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В Евросоюзе (ЕС) почти достигнуто соглашение по потолку цен на газ. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. «Наш министр [по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто] Пикетто-Фратин упорно работает в Брюсселе, чтобы найти соглашение с другими странами о введении потолка цен на газ, и мы почти достигли этого», — сказал политик. Его слова приводит агентство ANSA. После начала спецоперации на Украине многие страны Европы ввели ряд санкций против России. Среди недавних ограничений было введение потолка цен на нефть. В Кремле заявили, что Россия не собирается соглашаться с таким решением Запада. В правительстве предупреждали, что Москва будет поставлять нефть в страны Европы только на рыночных условиях. Позднее 12 членов ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ.