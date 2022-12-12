В Кургане ищут плотников с зарплатой 300 000 рублей

12 декабря 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Плотникам предлагают работать в Салехарде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане ищут бригаду плотников для работы в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Бригадиру и его команде обещают в месяц платить от 300 тысяч рублей. Данная информация размещена на сайте Avito. «Требуются бригады плотников с бригадирами! Работа в Салехарде. Заключаем договор. Объем в месяц от 300 000 рублей», — указано в объявлении. Автор объявления ищет рабочих с опытом в строительстве домов и бань из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна. По его словам, на месте нужно будет заниматься сборкой домов из бревна и бруса. Работникам обещают зарплату в размере 6000 рублей за кубический метр, проживание в квартире и оплачиваемый проезд. Ранее жителям Кургана предлагали работу в Донецке с зарплатой до 360 тыс. рублей. Рабочим нужно было заниматься заливкой фундамента, демонтажом и монтажом опалубки, вязкой арматуры и работой с бетоном.

В Кургане ищут бригаду плотников для работы в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Бригадиру и его команде обещают в месяц платить от 300 тысяч рублей. Данная информация размещена на сайте Avito. «Требуются бригады плотников с бригадирами! Работа в Салехарде. Заключаем договор. Объем в месяц от 300 000 рублей», — указано в объявлении. Автор объявления ищет рабочих с опытом в строительстве домов и бань из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна. По его словам, на месте нужно будет заниматься сборкой домов из бревна и бруса. Работникам обещают зарплату в размере 6000 рублей за кубический метр, проживание в квартире и оплачиваемый проезд. Ранее жителям Кургана предлагали работу в Донецке с зарплатой до 360 тыс. рублей. Рабочим нужно было заниматься заливкой фундамента, демонтажом и монтажом опалубки, вязкой арматуры и работой с бетоном.