Тюменцы не смогут сэкономить на овощах и фруктах перед Новым годом

Разрешение на ввоз молдавских яблок не поможет снизить цены в тюменских магазинах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские магазины не планируют снижать цены на овощи и фрукты к новогодним праздникам. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU работник одной из крупных торговых сетей. По его словам, розничные цены зависят от закупочных. Снижать их поставщики не собираются.

«Есть инфляция, и снижать цены невыгодно. Хотя к нам завозят много дешевой продукции из соседних стран. Сейчас ждем молдавские яблоки. Их снова можно ввозить. Они при закупе обходятся дешевле, чем российские. Но в рознице цена существенно вырастает. Всем нужна прибыль — и поставщикам, и нам», — пояснил ситуацию собеседник URA.RU.

Недорогих томатов и огурцов тоже ждать не стоит, добавил инсайдер URA.RU. В Тюменской области развиваются несколько производителей грунтовых овощей. Цены на их овощи в 1,5-2 раза выше, чем на привозные.

«Брал по 150 рублей за 500 граммов. Итог: они не стоят 300 рублей за килограмм. Это декоративные помидоры, очень транспортабельные. Но есть и выращивать я бы их не стал», — пишет на агрегаторе отзывов irecommend.ru пользователь Геннадий28.

URA.RU направило компаниям «ТюменьАгро» и «Ритза» запрос о том, почему овощи их производства стоят дороже привозных. Ответ ожидается.

Ранее агентство рассказывало, что в этом году подорожают новогодние елки. Из-за цен на транспортировку они обойдутся тюменцам в среднем в 4500 рублей.