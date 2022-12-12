Путин откроет трассы от Екатеринбурга до Тюмени и Перми

12 декабря 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пообщается со Свердловской областью по видеосвязи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин откроет новые участки автодорог в Свердловской области. К торжественной церемонии глава государства присоединится по видеосвязи, сообщили в пресс-службе Кремля. По данным URA.RU, речь идет о двух трассах — в направлениях Тюмени и Перми. «Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры. Объекты автомобильной сети, а также участки трасс, на которых завершен капитальный ремонт, будут открыты во Владимирской, Свердловской, Московской, Воронежской областях и Республике Северная Осетия», — сообщается в официальном telegram-канале Кремля. По информации URA.RU, президент Путин откроет участки дорог Екатеринбург — Тюмень (Р351) и Екатеринбург — Пермь (Р242). В первом случае речь идет о 40-километровом отрезке Тюменского тракта в районе поселка Пышма и города Талица. Во втором случае будет открыт 25-километровый участок под поселком Ачит на юге Свердловской области. В сентябре Путин открывал другую значимую свердловскую трассу — Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД). Строительство кольца заняло в общей сложности 28 лет. На торжественной церемонии президент поблагодарил рабочих и инженеров за труд.

Президент РФ Владимир Путин откроет новые участки автодорог в Свердловской области. К торжественной церемонии глава государства присоединится по видеосвязи, сообщили в пресс-службе Кремля. По данным URA.RU, речь идет о двух трассах — в направлениях Тюмени и Перми. «Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры. Объекты автомобильной сети, а также участки трасс, на которых завершен капитальный ремонт, будут открыты во Владимирской, Свердловской, Московской, Воронежской областях и Республике Северная Осетия», — сообщается в официальном telegram-канале Кремля. По информации URA.RU, президент Путин откроет участки дорог Екатеринбург — Тюмень (Р351) и Екатеринбург — Пермь (Р242). В первом случае речь идет о 40-километровом отрезке Тюменского тракта в районе поселка Пышма и города Талица. Во втором случае будет открыт 25-километровый участок под поселком Ачит на юге Свердловской области. В сентябре Путин открывал другую значимую свердловскую трассу — Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД). Строительство кольца заняло в общей сложности 28 лет. На торжественной церемонии президент поблагодарил рабочих и инженеров за труд.