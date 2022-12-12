12 декабря 2022

Виктор Бут рассказал о предложении США оклеветать Путина

В США пытались заставить Бута оклеветать Путина за грин-карту и сокращение тюремного срока
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Виктор Бут рассказал о предложении спецслужб США оклеветать Путина в обмен на грин-карту Фото:

В США российский предприниматель Виктор Бут получал предложения оклеветать президента РФ Владимира Путина в обмен на снижение тюремного срока и грин-карту для семьи. По словам Бута, подобные предложения были им категорически отвергнуты.

«Мне грозили пожизненным заключением. <…> Обращались даже к моей супруге от лица „правительства США“. Ей говорили, что если я пойду на сотрудничество, мне скостят срок, а семье могут дать грин-карту. Также меня склоняли к тому, чтобы я дал негативную информацию о президенте страны, хотя никакой информации я, естественно, не имел и иметь не мог», — рассказал Бут в интервью «Комсомольской правде». По словам россиянина, подобные предложения поступали к нему во время следствия, когда американские спецслужбы пытались оказать давление на Бута.

Ранее Вашингтон заявил о том, что американцы будут следить за Бутом из-за «угрозы» для безопасности США. Виктор Бут был возвращен в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотических веществ. Президент России Владимир Путин рассказал о том, что процесс возвращения заключенного был организован при посредстве ФСБ.

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В США российский предприниматель Виктор Бут получал предложения оклеветать президента РФ Владимира Путина в обмен на снижение тюремного срока и грин-карту для семьи. По словам Бута, подобные предложения были им категорически отвергнуты. «Мне грозили пожизненным заключением. <…> Обращались даже к моей супруге от лица „правительства США“. Ей говорили, что если я пойду на сотрудничество, мне скостят срок, а семье могут дать грин-карту. Также меня склоняли к тому, чтобы я дал негативную информацию о президенте страны, хотя никакой информации я, естественно, не имел и иметь не мог», — рассказал Бут в интервью «Комсомольской правде». По словам россиянина, подобные предложения поступали к нему во время следствия, когда американские спецслужбы пытались оказать давление на Бута. Ранее Вашингтон заявил о том, что американцы будут следить за Бутом из-за «угрозы» для безопасности США. Виктор Бут был возвращен в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотических веществ. Президент России Владимир Путин рассказал о том, что процесс возвращения заключенного был организован при посредстве ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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