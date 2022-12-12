В США выдвинули пять требований к миру на Украине

13 декабря 2022 в 06:49 Размер текста - 17 +

В США предложили пять условий по мирному урегулированию конфликта на Украине Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Команда президента США Джо Байдена должна постараться сделать так, чтобы из нынешнего конфликта на Украине вышло нечто более прочное, чем просто перемирие. Соединенным Штатам следует выдвинуть ряд положений для возможных переговоров. Такое мнение выразил профессор и научный сотрудник Института Хадсона в области стратегии и государственной политики Уолтер Мид. «Напуганный подъемом Китая, России и Ирана, западный альянс теперь вспоминает жизненно важную истину: в мирное время нужно готовиться к войне. Но верно и обратное: во время боевых действий нужно готовиться к миру», — заявил Мид в статье, написанной для Wall Street Journal . Профессор считает, что Запад должен выдвинуть пять требований на переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Во-первых, конфликт должен закончиться быстро, считает профессор. Чем дольше будет продолжаться противостояние, тем разрушительнее оно будет. Во-вторых, спецоперация должна закончиться подлинным миром. США не захотят, чтобы продолжающиеся санкции калечили мировую экономику. В-третьих, по мнению Мида, конфликт должен закончиться так, чтобы Россия не осталась безнаказанной. Четвертый пункт — окончание противостояния не должно подготовить почву для следующей эскалации. Мид заявляет, что СВО должна закончиться появлением четкой системы безопасности. Наконец, Америка не хочет, чтобы спецоперация завершилась разрушением России. В противном случае это усилит Китай, создав «зону анархии, простирающейся от Украины до Тихого океана и от Северного Ледовитого океана до Черного моря». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Стороны проводили переговоры после начала конфликта, но не пришли к общему решению и диалог был приостановлен. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности обсуждать ситуацию с Киевом. В то же время Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским лидером. В МИД России заявили, что США не нацелены на конкретные результаты в переговорах с Россией. Дипломаты до сих пор не увидели конструктивного подхода с американской стороны в урегулировании конфликтов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Команда президента США Джо Байдена должна постараться сделать так, чтобы из нынешнего конфликта на Украине вышло нечто более прочное, чем просто перемирие. Соединенным Штатам следует выдвинуть ряд положений для возможных переговоров. Такое мнение выразил профессор и научный сотрудник Института Хадсона в области стратегии и государственной политики Уолтер Мид. «Напуганный подъемом Китая, России и Ирана, западный альянс теперь вспоминает жизненно важную истину: в мирное время нужно готовиться к войне. Но верно и обратное: во время боевых действий нужно готовиться к миру», — заявил Мид в статье, написанной для Wall Street Journal. Профессор считает, что Запад должен выдвинуть пять требований на переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Во-первых, конфликт должен закончиться быстро, считает профессор. Чем дольше будет продолжаться противостояние, тем разрушительнее оно будет. Во-вторых, спецоперация должна закончиться подлинным миром. США не захотят, чтобы продолжающиеся санкции калечили мировую экономику. В-третьих, по мнению Мида, конфликт должен закончиться так, чтобы Россия не осталась безнаказанной. Четвертый пункт — окончание противостояния не должно подготовить почву для следующей эскалации. Мид заявляет, что СВО должна закончиться появлением четкой системы безопасности. Наконец, Америка не хочет, чтобы спецоперация завершилась разрушением России. В противном случае это усилит Китай, создав «зону анархии, простирающейся от Украины до Тихого океана и от Северного Ледовитого океана до Черного моря». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Стороны проводили переговоры после начала конфликта, но не пришли к общему решению и диалог был приостановлен. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности обсуждать ситуацию с Киевом. В то же время Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским лидером. В МИД России заявили, что США не нацелены на конкретные результаты в переговорах с Россией. Дипломаты до сих пор не увидели конструктивного подхода с американской стороны в урегулировании конфликтов.