Курганские бойцы передали привет землякам с фронта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганские военнослужащие из штурмовой бригады, участвующие в спецоперации на Украине, передали привет своим землякам и рассказали, что у них на фронте все хорошо. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили волонтер Лариса Соколова.

«Наши мальчики передали нам огромнейший привет с передовой. Они ушли все в одно время и служат все вместе в штурмовой бригаде. Уже по традиции прислали фотоотчет, что все живы, в полном составе. Также попросили прислать им пятиточечники, носилки и маскхалаты», — рассказала волонтер. Кроме того, женщина и ее единомышленники помогают с экипировкой мобилизованным бойцам из гарнизона в Елани.

Ранее URA.RU писало, что курганские штурмовики с передовой обратились к землякам и заявили, что такой верный тыл им нужен в тройном размере. Также сообщалось, что спецназовцы из зоны СВО поблагодарили курганских волонтеров за оказанную помощь на фронте. Снайперы сказали «спасибо» курганским женщинам за сшитые пятиточечники.

Спецоперация РФ на территории Украины идет с 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее главной целью является защита населения Донбасса от киевского режима и националистов ВСУ. Также глава государства заявлял, что в планах провести демилитаризацию и денацификацию страны.